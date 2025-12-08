8 de diciembre de 2025 - 11:35

Tortilla de calabaza sin harina ni aceite: lista en 10 minutos y con textura cremosa

Una propuesta liviana que combina recetas, buena comida, pocos ingredientes y perfecta nutrición, ideal para resolver cualquier momento del día sin complicaciones.

Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrición.

Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrición.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

como hacer merenguitos navidenos sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Cómo hacer merenguitos navideños sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Por Andrés Aguilera
Tortilla crocante con recetas simples, comida liviana, ingredientes frescos y nutrición equilibrada.

Tortilla de zanahoria y queso: sin harina, sin aceite y lista en 8 minutos

Por Ignacio Alvarado

En Argentina, cada vez más personas eligen este tipo de recetas porque resuelven comidas completas sin gastar de más y priorizando la nutrición. La calabaza, además, aporta suavidad natural, lo que permite evitar otros ingredientes grasos y convertir esta opción en una comida práctica, económica y con sabor casero en todo momento.

El atractivo principal de esta preparación es que mantiene una textura cremosa, firme y muy aromática sin necesidad de sumar frituras. Esta cualidad vuelve a la tortilla un plato ideal para quienes cuidan su nutrición, especialmente porque combina ingredientes nobles y presentes en muchas recetas argentinas. En solo minutos, permite resolver una comida completa, ligera y muy saciante.

image
Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrici&oacute;n.

Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrición.

Otra ventaja es su versatilidad: vas a poder personalizarla con especias, hierbas o más ingredientes que sumen sabor sin afectar su perfil saludable. En este sentido, se trata de una de esas recetas que funcionan para cualquier momento del día, tanto si buscás una comida rápida como si querés sostener una buena nutrición diaria sin complicaciones.

Ingredientes

  • 1 taza de calabaza cocida y pisada

  • 2 huevos

  • 2 cucharadas de queso rallado

  • Sal, pimienta y especias opcionales

  • Opcionales: cebolla salteada, semillas o hierbas para reforzar sabor

    image
    Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrici&oacute;n.

    Tortilla cremosa con recetas, pocos ingredientes, sabor de comida y excelente nutrición.

Paso a paso

  • En un bowl, mezclá la calabaza con los huevos y el queso hasta integrar.

  • Sumá sal, pimienta y los ingredientes opcionales que más te gusten.

  • Colocá la mezcla en sartén antiadherente caliente.

  • Cociná 4 minutos por lado hasta que quede cremosa por dentro.

  • Serví al instante para conservar la textura y aprovechar su nutrición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin agua ni leche: como hacer refrescantes y cremosos helados de fruta con solo 2 ingredientes

Sin agua ni leche: cómo hacer refrescantes y cremosos helados de fruta con solo 2 ingredientes

Por Daniela Leiva
Esta opción de postre es saludable y rendidora.

Donas saludables en 15 minutos: una receta sin harina ni azúcar y con avena

Por Alejo Zanabria
sin harina ni lacteos: como hacer postre nube de manzana con solo 2 ingredientes y sin horno

Sin harina ni lácteos: cómo hacer postre nube de manzana con solo 2 ingredientes y sin horno

Por Daniela Leiva
tortilla de avena y queso: sin harina, sin aceite y lista en 7 minutos

Tortilla de avena y queso: sin harina, sin aceite y lista en 7 minutos

Por Ignacio Alvarado