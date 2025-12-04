4 de diciembre de 2025 - 09:06

Tortilla de avena y queso: sin harina, sin aceite y lista en 7 minutos

Una opción rápida y liviana que combina recetas simples, buena comida, pocos ingredientes y nutrición equilibrada en solo 7 minutos.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

como hacer budin de frutas sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Cómo hacer budín de frutas sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Navidad

Por Andrés Aguilera
sin harina, sin horno y sin azucar: como hacer una torta fresca de yogur solo con 3 ingredientes

Sin harina, sin horno y sin azúcar: cómo hacer una torta fresca de yogur solo con 3 ingredientes

Por Daniela Leiva

Además, esta preparación destaca por la simpleza de sus ingredientes y por su tiempo récord: solo necesita 7 minutos en sartén y no requiere aceite ni harina, lo que la vuelve perfecta para quienes buscan opciones más livianas. La combinación de avena y queso aporta proteínas, fibra natural y un perfil de nutrición equilibrado que sostiene por más tiempo la saciedad.

image

Ingredientes

  • ½ taza de avena

  • 1 huevo

  • ¼ taza de queso rallado (tipo barra, cremoso o parmesano)

  • 2 cucharadas de leche o agua

  • Sal y pimienta a gusto

  • Opcional: cebolla picada, orégano o pimentón para sumar sabor

    image

Estos ingredientes simples permiten adaptar la tortilla a cualquier momento del día, manteniendo siempre una buena nutrición y el espíritu práctico de este tipo de recetas.

Paso a paso

  • Mezclá todos los ingredientes en un bowl hasta lograr una preparación homogénea.

  • Calentá una sartén a fuego medio, sin aceite, porque la avena impide que se pegue.

  • Volcá la mezcla y distribuí bien para que quede pareja.

  • Cociná 3 a 4 minutos hasta que los bordes se despeguen solos.

  • Dala vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más.

  • Retirá y serví al instante, ya sea sola o acompañada con ensalada o alguna otra comida fresca.

    image

Esta tortilla demuestra cómo, con pocos ingredientes, se puede lograr una receta rendidora, nutritiva y perfecta para resolver cualquier momento del día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tarta de queso con arandanos y avena horneada: un desayuno que parece un postre

Tarta de queso con arándanos y avena horneada: un desayuno que parece un postre

Por Andrés Aguilera
postre facil, fresco y sin horno: como hacer un mousse de durazno o frutilla para los dias de calor

Postre fácil, fresco y sin horno: cómo hacer un mousse de durazno o frutilla para los días de calor

Por Daniela Leiva
zucchini: 10 recetas faciles con menos de 5 ingredientes

Zucchini: 10 recetas fáciles con menos de 5 ingredientes

Por Andrés Aguilera
fresco, facil y sin horno: como hacer un postre de limon para los dias de calor

Fresco, fácil y sin horno: cómo hacer un postre de limón para los días de calor

Por Daniela Leiva