Tortilla de avena y queso: sin harina, sin aceite y lista en 7 minutos

Además, esta preparación destaca por la simpleza de sus ingredientes y por su tiempo récord: solo necesita 7 minutos en sartén y no requiere aceite ni harina, lo que la vuelve perfecta para quienes buscan opciones más livianas. La combinación de avena y queso aporta proteínas, fibra natural y un perfil de nutrición equilibrado que sostiene por más tiempo la saciedad.
Ingredientes
½ taza de avena
1 huevo
¼ taza de queso rallado (tipo barra, cremoso o parmesano)
2 cucharadas de leche o agua
Sal y pimienta a gusto
Opcional: cebolla picada, orégano o pimentón para sumar sabor
Estos ingredientes simples permiten adaptar la tortilla a cualquier momento del día, manteniendo siempre una buena nutrición y el espíritu práctico de este tipo de recetas.
Paso a paso
Mezclá todos los ingredientes en un bowl hasta lograr una preparación homogénea.
Calentá una sartén a fuego medio, sin aceite, porque la avena impide que se pegue.
Volcá la mezcla y distribuí bien para que quede pareja.
Cociná 3 a 4 minutos hasta que los bordes se despeguen solos.
Dala vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más.
Retirá y serví al instante, ya sea sola o acompañada con ensalada o alguna otra comida fresca.
Esta tortilla demuestra cómo, con pocos ingredientes, se puede lograr una receta rendidora, nutritiva y perfecta para resolver cualquier momento del día.