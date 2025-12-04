4 de diciembre de 2025 - 13:00

Sin harina ni lácteos: cómo hacer postre nube de manzana con solo 2 ingredientes y sin horno

Este postre se prepara con muy pocos ingredientes y queda listo en muy poco tiempo, sin necesidad de prender el horno.

torta nube de manzana
Por Daniela Leiva

El postre queda aireado, esponjoso, naturalmente dulce y con una textura tan liviana. Perfecto para quienes buscan algo fresco, saludable y distinto, ideal para los días de calor y para cualquier momento del año en el que el cuerpo pida algo rico sin descuidarse.

postre nube de manzanas

No solo porque es apta para casi cualquier tipo de alimentación —incluida la vegana si se hace con agar-agar— sino también porque se prepara con muy pocos ingredientes y queda lista sin necesidad de prender el horno. Es una mezcla entre mousse, espuma y flan, pero sin nada que pese.

Lo más importante es conseguir manzanas bien dulces. Las rojas suelen funcionar mejor porque aportan más sabor y hacen que no sea necesario agregar azúcar ni endulzantes de ningún tipo.

La gelatina se encarga de darle estructura, pero la textura final se logra gracias al batido, que convierte el puré tibio en una mezcla aireada y clara que duplica su volumen. Ese proceso es clave: si batís poco, conseguís algo parecido a una mousse; si batís mucho, obtenés la famosa “nube”, liviana y uniforme, la que realmente hace justicia al nombre.

Ingredientes para una budinera mediana

  • 2 manzanas rojas bien dulces
  • 14 g de gelatina en polvo (1 sobre). También podés usar agar-agar para una versión vegana

El paso a paso para preparar el postre de manzana

  1. Pelar las manzanas, cortarlas en cubos y procesarlas en la licuadora con un chorrito de agua hasta obtener un puré bien liso.
  2. Pasar ese puré a una ollita y calentarlo a fuego medio/bajo. Agregar la gelatina en forma de lluvia, mezclando constantemente hasta que se integre por completo.
  3. Dejar entibiar. Este punto es clave: la mezcla no debe estar ni muy caliente ni fría.
  4. Batir con batidora eléctrica a velocidad alta durante unos 20 minutos, o hasta que aclare y aumente su volumen.
  5. Verter en una budinera y llevar a la heladera durante al menos 4 horas.
  6. Servir con cacao amargo, canela o simplemente así, bien fresca.
  7. Un postre diferente, saludable y sorprendentemente rico. Una “nube” que vas a querer preparar más de una vez.
