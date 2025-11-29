Fresco, fácil y sin horno: cómo hacer un postre de limón para los días de calor

Este postre de limón se prepara en minutos con pocos ingredientes y queda perfecto para los días de calor y es ideal para compartir.

Hay recetas que se acomodan solas en el ranking de “clásicos" y el postre de limón es una de ellas. Ese sabor ácido, la textura cremosa y el contraste con una base crocante lo convierten en un infaltable de cualquier mesa familiar.

Lo mejor es que no hace falta encender el horno ni tener habilidades de pastelería porque con ingredientes simples y un poco de paciencia, sale un postre fresco, rendidor y perfecto para las temperaturas altas que ya empiezan a sentirse.

Muchos lo comparan con el famoso pie de limón, pero esta versión es incluso más fácil. Es ideal para quienes quieren algo rico sin estar calculando tiempos de cocción o lidiando con merengues que se bajan. Acá todo va en frío, todo es mezclado, y todo es placer inmediato.

Las galletitas tipo María son un comodín de la despensa, la leche condensada aporta esa cremosidad irresistible y los limones están disponibles todo el año. Otro punto fuerte es que se puede preparar con anticipación. De hecho, queda mejor después de unas horas de heladera porque la crema toma cuerpo, la base se asienta y el sabor se vuelve más parejo.

postre de limón Ingredientes para el postre 400 g de galletitas María

200 g de manteca derretida

400 ml de crema para batir (refrigerada toda la noche)

12 limones

2 latas de leche condensada

Crema extra para decorar (opcional) Paso a paso para hacer el mejor postre de limón Preparar la base. Triturar las galletitas María hasta lograr una textura arenosa. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una masa húmeda. Colocar la mezcla en la base de una fuente o molde y presionar bien para que quede compacta. Llevar a la heladera mientras se prepara el relleno. Preparar la crema de limón. En un bol grande, mezclar la leche condensada con el jugo de los 12 limones. Vas a ver que rápidamente empieza a espesar: eso es completamente normal y parte de la magia del postre. Batir la crema. Sacar la crema bien fría de la heladera y batir hasta que tome cuerpo, sin llegar a chantilly duro. Incorporarla a la mezcla de limón con movimientos suaves para mantener la textura aireada. Armar el postre. Sacar la base de la heladera y volcar la crema de limón por encima. Emparejar la superficie con una espátula. Refrigerar. Llevar a la heladera por lo menos 4 horas. Cuanto más tiempo repose, mejor queda. Decorar y servir. Antes de llevar a la mesa, podés agregar un poco de crema batida por encima o ralladura de limón. limón