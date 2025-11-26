Flan de chocolate de verano: fácil, rápido y sin horno

Este flan de chocolate de verano es una de esas recetas que solucionan cualquier antojo dulce sin necesidad de prender el horno ni ensuciar demasiado. Fresco, cremoso y con un sabor intenso a cacao, es ideal para los días de calor y perfecto para quienes buscan un postre rápido, rendidor y con pocos ingredientes.
Probar recetas frías sin horno es una gran forma de sumar opciones livianas para el verano sin complicarse en la cocina.
Además, se prepara en apenas unos minutos y solo necesita unas horas de heladera para lograr la textura perfecta.
Ingredientes esenciales
-
1 litro de leche
-
200 g de chocolate semiamargo picado
-
4 cucharadas de cacao amargo
-
5 cucharadas de azúcar
-
2 sobres de gelatina sin sabor (o 14 g en polvo)
-
6 cucharadas de agua fría (para hidratar la gelatina)
-
Opcional: esencia de vainilla, ralladura de naranja o chips de chocolate
Paso a paso para hacerlo sin horno
-
Hidratá la gelatina: colocá la gelatina en un bowl chico, agregale el agua fría y dejala esponjar durante 5 minutos.
-
Calentá la leche: en una olla, calentá la leche con el azúcar sin dejar que hierva.
-
Sumá el chocolate: agregá el chocolate picado y revolvé hasta que se derrita por completo.
-
Incorporá el cacao: agregalo tamizado para evitar grumos, mezclando hasta obtener una crema homogénea.
-
Agregá la gelatina: llevá la gelatina hidratada 10 segundos al microondas para disolverla y sumala a la crema caliente.
-
Mezclá bien para integrar todo.
-
Volcá la mezcla en un molde para flan o en vasitos individuales.
-
Dejá enfriar y llevá a la heladera al menos 4 horas, o hasta que esté firme.
El resultado es un flan suave, con un sabor profundo a chocolate y una textura que se deshace en la boca.
Consejos para que quede perfecto
-
Si querés un postre más intenso, agregá 1 cucharada adicional de cacao.
-
Para una versión más cremosa, reemplazá 200 ml de leche por crema de leche.
-
Si querés un toque fresco, sumá ralladura de naranja o unas gotas de esencia de menta.
-
Desmoldá pasando un cuchillo por los bordes o sumergiendo el molde 5 segundos en agua caliente.
Cómo servir el flan de chocolate
Este postre queda espectacular con:
Es ideal para una cena, para recibir invitados o como postre frío después de un día de calor.