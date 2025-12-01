Zucchini: 10 recetas fáciles con menos de 5 ingredientes

El
zucchini es una de las verduras más versátiles y económicas, ideal para resolver comidas rápidas con pocos ingredientes. Cada una de estas diez y se prepara sin complicaciones, con pasos claros y resultados muy sabrosos. Son opciones livianas, prácticas y perfectas para desayunos, almuerzos o cenas simples sin perder sabor. recetas utilizan menos de cinco productos
1) Zucchini a la plancha con parmesano
Recetas de zucchini (1)
Para esta receta, cortás el
zucchini en láminas finas, lo pincelás con aceite de oliva y lo dorás en plancha fuerte hasta que quede tierno.
Apenas baja la temperatura, espolvoreás
parmesano rallado, que se funde y aporta un sabor intenso. Queda listo en minutos y funciona como guarnición o entrada liviana.
2) Frittata rápida de zucchini
Recetas de zucchini (10)
Batís
dos huevos con sal y pimienta, sumás zucchini rallado bien escurrido y un poco de queso rallado para darle cuerpo.
Volcás la mezcla en una sartén caliente con aceite y la cocinás tapada a fuego bajo hasta que firme. Da como resultado una frittata esponjosa, perfecta para cortar y acompañar con ensalada.
3) Recetas: Fideos con salsa de tomate
Recetas de zucchini (2)
Convertís el zucchini en “fideos” usando un rallador grueso y los salteás apenas con
aceite para que queden tiernos sin perder textura.
En paralelo calentás
salsa de tomate con un toque de ajo picado, la mezclás con los fideos y servís al instante. Es una opción liviana que reemplaza muy bien a la pasta tradicional. 4) Chips crocantes de zucchini
Recetas de zucchini (9)
Cortás el zucchini en rodajas muy finas, las untás con
aceite, salpimentás y las acomodás separadas en una placa.
Las cocinás a horno bajo hasta que se deshidraten y doren en los bordes, logrando
chips naturales y crocantes. Se pueden comer como snack o para acompañar salsas. 5) Panquequitos dorados de zucchini
Recetas de zucchini (8)
Mezclás
huevo, zucchini rallado y queso rallado hasta obtener una pasta espesa que se cocina en sartén caliente formando discos pequeños.
Cada panquequito se dora de ambos lados y queda suave por dentro, perfecto para acompañar con queso crema o usar como base de un sándwich liviano.
6) Zucchini relleno con queso derretido
Recetas de zucchini (7)
Cortás los zucchinis a lo largo, los precocinás unos minutos para ablandarlos y los rellenás con
tomate picado y muzzarella.
Los llevás al horno fuerte hasta que el queso burbujee y se dore ligeramente, creando un plato simple, tierno y muy sabroso que funciona perfecto como cena liviana.
7) Budín salado húmedo de zucchini
Recetas de zucchini (1)
Rallás el zucchini, lo mezclás con
huevos, queso rallado y un poco de avena para darle firmeza, y volcás la mezcla en un molde aceitado.
Lo cocinás en horno medio hasta que tome cuerpo y quede dorado. El resultado es un budín húmedo y suave, ideal para cortar en fetas y acompañar con ensalada.
8) Revuelto de zucchini con huevo
Recetas de zucchini (6)
Salteás el zucchini en cubitos con
aceite hasta que esté tierno, luego agregás huevos batidos y continuás la cocción revolviendo suave.
El huevo se cocina lentamente y se mezcla con el zucchini, logrando un revuelto húmedo, nutritivo y listo en pocos minutos, ideal para una comida rápida.
9) Milanesas crocantes de zucchini
Recetas de zucchini (5)
Pasás rodajas gruesas de o avena triturada, y las dorás en sartén caliente con poco aceite. zucchini por huevo batido y pan rallado
También pueden hacerse en airfryer para una versión más liviana. Quedan crocantes por fuera y tiernas por dentro, perfectas para acompañar con ensalada.
10) Zucchini gratinado cremoso
Recetas de zucchini (4)
Cortás el zucchini en rodajas finas, lo mezclás con
crema o queso crema y sal, y lo acomodás en una fuente.
Cubrís con
queso rallado y horneás hasta que burbujee y la superficie quede dorada. El resultado es un gratinado suave, cremoso y muy tentador que acompaña cualquier carne o pollo.