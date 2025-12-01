Zucchini: 10 recetas fáciles con menos de 5 ingredientes

El zucchini es una de las verduras más versátiles y económicas, ideal para resolver comidas rápidas con pocos ingredientes . Cada una de estas diez recetas utilizan menos de cinco productos y se prepara sin complicaciones, con pasos claros y resultados muy sabrosos. Son opciones livianas, prácticas y perfectas para desayunos, almuerzos o cenas simples sin perder sabor.

Para esta receta, cortás el zucchini en láminas finas , lo pincelás con aceite de oliva y lo dorás en plancha fuerte hasta que quede tierno.

Apenas baja la temperatura, espolvoreás parmesano rallado , que se funde y aporta un sabor intenso. Queda listo en minutos y funciona como guarnición o entrada liviana.

Batís dos huevos con sal y pimienta, sumás zucchini rallado bien escurrido y un poco de queso rallado para darle cuerpo.

Volcás la mezcla en una sartén caliente con aceite y la cocinás tapada a fuego bajo hasta que firme. Da como resultado una frittata esponjosa, perfecta para cortar y acompañar con ensalada.

3) Recetas: Fideos con salsa de tomate

Recetas de zucchini (2)

Convertís el zucchini en “fideos” usando un rallador grueso y los salteás apenas con aceite para que queden tiernos sin perder textura.

En paralelo calentás salsa de tomate con un toque de ajo picado, la mezclás con los fideos y servís al instante. Es una opción liviana que reemplaza muy bien a la pasta tradicional.

4) Chips crocantes de zucchini

Recetas de zucchini (9)

Cortás el zucchini en rodajas muy finas, las untás con aceite, salpimentás y las acomodás separadas en una placa.

Las cocinás a horno bajo hasta que se deshidraten y doren en los bordes, logrando chips naturales y crocantes. Se pueden comer como snack o para acompañar salsas.

5) Panquequitos dorados de zucchini

Recetas de zucchini (8)

Mezclás huevo, zucchini rallado y queso rallado hasta obtener una pasta espesa que se cocina en sartén caliente formando discos pequeños.

Cada panquequito se dora de ambos lados y queda suave por dentro, perfecto para acompañar con queso crema o usar como base de un sándwich liviano.

6) Zucchini relleno con queso derretido

Recetas de zucchini (7)

Cortás los zucchinis a lo largo, los precocinás unos minutos para ablandarlos y los rellenás con tomate picado y muzzarella.

Los llevás al horno fuerte hasta que el queso burbujee y se dore ligeramente, creando un plato simple, tierno y muy sabroso que funciona perfecto como cena liviana.

7) Budín salado húmedo de zucchini

Recetas de zucchini (1)

Rallás el zucchini, lo mezclás con huevos, queso rallado y un poco de avena para darle firmeza, y volcás la mezcla en un molde aceitado.

Lo cocinás en horno medio hasta que tome cuerpo y quede dorado. El resultado es un budín húmedo y suave, ideal para cortar en fetas y acompañar con ensalada.

8) Revuelto de zucchini con huevo

Recetas de zucchini (6)

Salteás el zucchini en cubitos con aceite hasta que esté tierno, luego agregás huevos batidos y continuás la cocción revolviendo suave.

El huevo se cocina lentamente y se mezcla con el zucchini, logrando un revuelto húmedo, nutritivo y listo en pocos minutos, ideal para una comida rápida.

9) Milanesas crocantes de zucchini

Recetas de zucchini (5)

Pasás rodajas gruesas de zucchini por huevo batido y pan rallado o avena triturada, y las dorás en sartén caliente con poco aceite.

También pueden hacerse en airfryer para una versión más liviana. Quedan crocantes por fuera y tiernas por dentro, perfectas para acompañar con ensalada.

10) Zucchini gratinado cremoso

Recetas de zucchini (4)

Cortás el zucchini en rodajas finas, lo mezclás con crema o queso crema y sal, y lo acomodás en una fuente.

Cubrís con queso rallado y horneás hasta que burbujee y la superficie quede dorada. El resultado es un gratinado suave, cremoso y muy tentador que acompaña cualquier carne o pollo.