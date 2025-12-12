12 de diciembre de 2025 - 08:50

Budín matero de limón: esponjoso, fresco y perfecto para la merienda

Una opción ideal de recetas fáciles y caseras, con pocos ingredientes, para mejorar tu comida diaria y sumar nutrición sin complicarte.

El budín matero de limón se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren algo rápido, rico y sin complicaciones. Su textura húmeda, su perfume fresco y la posibilidad de hacerlo con pocos ingredientes lo posicionan como un infaltable de la comida diaria que suma sabor y nutrición sin esfuerzo.

En tiempos donde buscás preparaciones prácticas, este budín aparece como la combinación ideal entre simpleza y disfrute. Además, aporta nutrición desde la avena o la harina elegida, y es perfecto para acompañar mates, café o incluso un desayuno energético. Por eso, vuelve a ser protagonista entre las recetas preferidas por quienes priorizan ingredientes nobles y comida casera.

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 1 taza de harina leudante o avena procesada

  • ½ taza de azúcar

  • Ralladura de 1 limón

  • ½ taza de leche

  • ¼ taza de aceite

  • Jugo de medio limón

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

  • En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada. Esta base aporta estructura y mejora la nutrición del budín.

  • Sumá la leche, el aceite, la ralladura y el jugo de limón, siempre mezclando para integrar los ingredientes.

  • Agregá la harina o avena y uní con movimientos envolventes. Así mantenés la esponjosidad típica de estas recetas materas.

  • Volcá la preparación en un molde enmantecado y llevá al horno medio por 35 minutos, hasta que esté dorado y firme.

  • Dejá enfriar, desmoldá y disfrutá con mates: una comida casera que suma sabor y nutrición real sin complicaciones.

