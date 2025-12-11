11 de diciembre de 2025 - 09:30

Tortilla nube de dos ingredientes: sin harina, sin aceite y lista en 5 minutos

Descubrí la tortilla nube más fácil: una opción de recetas livianas, con pocos ingredientes, ideal para mejorar tu comida diaria y sumar nutrición.

Tortilla nube rápida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrición diaria.
Tortilla nube rápida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrición diaria.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

La tortilla nube se volvió una de esas recetas virales que sorprenden por su simpleza y por lo bien que resuelven una comida rápida. Con solo dos ingredientes, sin harina ni aceite, ofrece una textura aireada que encanta a quienes buscan opciones más livianas sin perder sabor ni nutrición.

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Por Ignacio Alvarado

Esta versión es ideal para quienes quieren sumar recetas fáciles a su día sin complicarse ni ensuciar demasiado. Además, permite improvisar una comida express en apenas cinco minutos y aprovechar ingredientes básicos, mejorando la nutrición con una preparación que se adapta a cualquier momento del día.

image
Tortilla nube r&aacute;pida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrici&oacute;n diaria.

Tortilla nube rápida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrición diaria.

Ingredientes

  • 2 huevos grandes

  • 1 cucharada de queso crema o ricota

  • Sal opcional

  • Pimienta opcional

    image
    Tortilla nube r&aacute;pida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrici&oacute;n diaria.

    Tortilla nube rápida con recetas, comida, pocos ingredientes y mejor nutrición diaria.

Paso a paso

  • Separá los huevos, un paso clave en estas recetas rápidas porque permite lograr la textura aireada que define esta comida. La clara es uno de los ingredientes principales que más influye en la nutrición de la preparación.

  • Batí las claras a punto nieve hasta que queden firmes y bien espumosas. Esto potencia el efecto “nube” típico de estas recetas, con una comida liviana y sostenida por pocos ingredientes ricos en nutrición.

  • En otro bowl, mezclá las yemas con el queso crema o la ricota. Es un paso simple que mantiene la idea de recetas fáciles y mejora la textura final de la comida, aportando ingredientes proteicos que suman a la nutrición.

  • Uní ambas preparaciones con movimientos envolventes. Hacerlo con cuidado evita que se bajen las claras y asegura que la tortilla quede esponjosa, una clave en estas recetas que buscan sumar ligereza a la comida sin más ingredientes de los necesarios, manteniendo siempre la nutrición.

  • Cociná en sartén caliente, a fuego bajo y tapado, durante 3 a 5 minutos. En este tipo de recetas, la cocción suave permite una comida tierna y aireada sin recurrir a aceites. Así, los pocos ingredientes mantienen su aporte natural de nutrición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para completar la mesa dulce de la Navidad con algo novedoso.

Turrón de chocolate dubái: de la cocina a la mesa dulce de Navidad en solo 6 pasos

Por Alejo Zanabria
pan de maicena en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de maicena en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
Esta tarta cremosa es rendidora y está repleta de sabor.

Tarta de choclo cremosa: receta rendidora, con sabor único y en pocos minutos

Por Alejo Zanabria
Esta receta es ideal para continuar cualquier dieta.

Pan de zanahoria y almendra: alternativa sin horno que es ideal para bajar de peso

Por Alejo Zanabria