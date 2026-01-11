11 de enero de 2026 - 18:07

Hallaron a una mujer muerta en su casa en Las Heras: detuvieron a una pareja que se encontraba en la vivienda

El caso salió a la luz tras un llamado al 911 de una conocida que no la veía desde hacía un mes. El cuerpo de la víctima fue hallado en su habitación, cubierta con una sábana, y un hombre confesó el fallecimiento tras la llegada de la Policía.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un llamado a la línea de emergencias dio aviso de un caso sospechoso en el Barrio Cerro de La Capilla, Las Heras. Una mujer, conocida de la víctima, manifestó no haberla visto desde hacía aproximadamente un mes y alertó a la Policía.

Según contó, la víctima vivía sola y al dirigirse a su domicilio fue atendida por un sujeto que aseguró que la mujer no se encontraba en la vivienda. Sin embargo, el vehículo de la damnificada se hallaba estacionado en el exterior.

Acto seguido, personal policial arribó al lugar fue recibido este domingo por el mismo individuo, quien manifestó que la mujer se encontraba en un departamento de Malargüe desde el día viernes. Ante la insistencia de los efectivos, el sujeto permitió el ingreso al domicilio.

En el interior de la vivienda los policías observaron la presencia de estupefacientes sobre una mesa, abundantes bebidas alcohólicas y a la pareja del hombre, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Al continuar con la inspección del inmueble, los efectivos se dirigieron hacia la habitación de la víctima, la cual se encontraba cerrada con llave. Mientras se mantenía comunicación telefónica con el Ayudante Fiscal a fin de solicitar directivas, el sujeto confesó que la mujer había fallecido el día viernes por la noche, sin aportar mayores precisiones.

Al ingresar a la habitación, el personal policial constató que la mujer se encontraba recostada sobre la cama, cubierta con una sábana y sin signos vitales, desconociéndose hasta el momento la causa del fallecimiento y las lesiones que podría presentar. La víctima fue identificada como Silvia Susana Rodríguez, de 74 años.

Por otra parte, la pareja que se encontraba en la casa al momento del hallazgo del cuerpo fue aprehendida. Se trata de J. R., de 35 años, y de N. E., mujer de 37 años, pareja del detenido.

Respecto al hombre J. R. presenta medidas pendientes:

  • 13/03/2017 Captura.
  • 19/06/2025 Captura.

Además consta con antecedentes penales:

  • 27/06/2025 Falso Testimonio.
  • 16/06/2025 Captura Pendiente.
  • 11/02/2024 Robo Simple.
  • 21/12/2023 Hurto Simple en Grado de Tentativa.
  • 30/02/2020 Art. 67.
  • 05/05/2018 Homicidio Agravado.

En el lugar del reciente hecho trabajó personal de UID y Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor.

