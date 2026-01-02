Imputaron por homicidio agravado a la pareja del hombre de 70 años apuñalado en Las Heras en Año Nuevo

La esposa del hombre de 70 años que perdió la vida tras ser apuñalado en el pecho en la madrugada del Año Nuevo, en Las Heras , fue imputada como presunta autora de la muerte de Antonio Carlos Ramírez.

Esta mañana la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, imputó a Tamara Estefanía Vila, de 36 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo , en relación a la muerte de su pareja, Antonio Carlos Ramírez.

Tras informarle la imputación, la fiscal ordenó que la mujer quede detenida en la cárcel de mujeres, a la espera de que se realice una audiencia de prisión preventiva.

El asesinato se registró alrededor de las 4.22 de la madrugada del jueves 1º de enero, cuando personal de la Comisaría 56° realizaba tareas de patrullaje por la zona y fue alertado por vecinos sobre la presencia de una persona gravemente herida en una vivienda ubicada sobre calle Pilcomayo, en la manzana B del barrio Las Viñas.

Al ingresar a la vivienda los uniformados encontraron sin vida al dueño de casa, identificado como Antonio Carlos Ramírez, de 70 años, por lo que se activó un operativo para investigar lo que a todas luces parecía un homicidio.

La primera persona en ser entrevistada, fue la pareja del hombre, T. E. V., de 36 años. La mujer indicó que ella había salido cerca de las 1.30, tras el festejo del Año Nuevo y cuando regresó, encontró a su esposo herido, en el piso.

Pero la versión de los vecinos del barrio Las Viñas fue muy distinta: explicaron que antes de que llegara el móvil policial se escucharon gritos como de una pelea entre un hombre y una mujer.

Cuidado los gritos cesaron, salió la mujer a la calle pidiendo ayuda, diciendo que su marido se había descompensado. Lo cierto es que tras la intervención policial, llegó a la vivienda una ambulancia de SEC y el médico determinó el fallecimiento de Ramírez, diagnosticando una herida de arma blanca en el costado izquierdo del tórax como presunta causa de muerte.

En tanto que personal de la Unidad Investigativa comenzó a investigar el homicidio del dueño de casa. En tanto que personal de Policía Científica logró dar con lo que podría ser el arma homicida: un chichillo tipo carnicero con una hoja de unos 15 centímetros con manchas de sangre.

El cuchillo fue preservado para poder conocer a través de pericias si la sangre es de la víctima y si hay ADN o huellas digitales de la esposa de Ramírez, quien por estas horas es la principal sospechosa de haber cometido el crimen.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó hoy la imputación por homicidio agravado por el vínculo.