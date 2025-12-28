Brutal crimen en Santa Fe: una adolescente habría entregado a un joven de 15 años para ser asesinado

La localidad de Santo Tomé , en Santa Fe , atraviesan días de dolor y reclamo de justicia tras el brutal asesinato de Jeremías Monzón (15) . Por el hecho, una adolescente de 16 años fue detenida, acusada de haber citado a la víctima a través de redes sociales para " entregarlo " a quienes finalmente le quitaron la vida.

El cuerpo de Jeremías fue encontrado el lunes 22 de diciembre en un avanzado estado de descomposición dentro de un galpón de una fábrica abandonada en el barrio Chalet , cerca del estadio de Colón. La autopsia reveló una saña extrema: el adolescente presentaba entre 20 y 23 heridas de arma blanca .

En las últimas horas, la investigación dio un giro tras el hallazgo de un video grabado con un celular . En las imágenes, se observa a la joven detenida (identificada como M.A.) en la escena del crimen junto a otros tres adolescentes de entre 14 y 15 años .

Según la fiscalía, el asesinato habría ocurrido el jueves anterior al hallazgo, coincidiendo con el día en que Jeremías salió de su casa para encontrarse con la chica que había conocido por redes. Con la investigación recién comenzada hay varias versiones sobre su relación. Aparentemente, se conocían del colegio y habrían tenido una relación.

Mientras buscaban al joven, la abuela de la adolescente también denunció su desaparición el día que hallaron el cuerpo . La encontraron al día siguiente en un hogar para menores.

La hipótesis: una emboscada mortal

Para los fiscales Gonzalo Iglesias (Homicidios) y Francisco Cechini (Menores), la principal hipótesis es que la joven de 16 años atrajo a Monzón al galpón mediante un engaño. El móvil del crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas entre grupos juveniles, en un contexto donde no se descarta el consumo y la disputa por sustancias ilegales. Vecinos de la zona dicen que el galpón donde se halló el cadáver es utilizado habitualmente para el consumo de drogas.

Este lunes se llevarán a cabo las audiencias clave en los tribunales de Santa Fe:

La joven de 16 años: La fiscalía solicitará una medida de encierro especializado bajo la imputación de homicidio agravado .

La fiscalía solicitará una medida de encierro especializado bajo la imputación de . Los menores de 14 y 15 años: Al estar por debajo de la edad de imputabilidad (ser no punibles), se realizará una audiencia de atribución del hecho para determinar su participación, aunque no podrán recibir condenas penales bajo el régimen actual.

El viernes por la noche, una multitud de familiares, amigos y vecinos se concentró en la zona de “Las cinco esquinas”, en Santo Tomé, para exigir avances rápidos en la causa. La familia de la víctima desmintió que existiera una relación de noviazgo entre Jeremías y la detenida.