Sigue la búsqueda de Rita, la mujer que fue arrastrada por el cauce del Zanjón de los Ciruelos

Sigue la búsqueda de Rita, la mujer en situación de calle que fue arrastrada por la corriente de Zanjón de Los Ciruelos luego de que el cauce creciera desmesuradamente, tras las tormentas del martes.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad , la búsqueda de la mujer se encontraba en situación de calle y cuya identidad se desconoce, sigue siendo buscada en distintas zonas de Las Heras y de Guaymallén.

El operativo está formado por personal de la Policía de Mendoza, bomberos y de defensa civil, con el apoyo de personal de bomberos voluntarios de Las Heras, indicaron.

Los trabajos se realizan desde las márgenes del cauce del zanjón y también el dentro del agua, con especial atención a zonas donde hay zonas de pozos o socavones.

Gentileza Ministerio de Seguridad.

La persona buscada es una mujer en situación de calle que tendría entre 40 y 50 años, que el martes 30 de diciembre pasado, cerca de las 14.30 fue arrastrada por la crecida ya que se encontraba viviendo dentro del zanjón, a la altura de Alpatacal y Houssay de Ciudad .

Tras la denuncia de los vecinos, comenzó la búsqueda que hoy se retomó con las primeras luces de día miércoles que se intensificó el operativo. Ese día desde la mañana, trabajaron siguiendo el cauce – en zonas de Las Heras y Guaymallén- personal de Cuartel Central de Bomberos, del Cuerpo de Aviación Policial (CAP) y de VANT (drones), según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según trascendió, en las primeras horas de búsqueda, se creyó que la pareja de la mujer que en el límite entre Ciudad y Las Heras a la altura de la calle Paso de los Andes, era conocida como “Rita”, también había sido arrastrada por el agua pero luego esa situación fue desestimada por la policía.

Los vecinos de la zona creen que Rita tendría entre 40 y 50 años y algunos dicen que les habría dicho que había nacido en Brasil. Desde hace un tiempo vivía debajo de un puente de zanjón, donde tenía un colchón y algunos objetos personales. Se dedicaba a hacer alguna changa, entre ellas limpiar veredas.

Justamente un llamado de los vecinos al 911 activó la búsqueda. Algunos vecinos fueron intentaron incluso ayudarla, cuando sintieron el ruido de la correntada y luego los gritos de Rita solicitando ayuda,