Dos jóvenes asaltaron a un menor a punta de pistola, pero los vio la Policía y uno fue detenido

Un joven de 23 años fue detenido este domingo por la tarde en Las Heras, acusado de haber asaltado a un menor de 15 años a punta de arma de fuego en la vía pública.

Un joven de 23 años fue detenido este domingo por la tarde en Las Heras, acusado de haber asaltado a un menor de 15 años a punta de arma de fuego en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20, en calle Rawson, a la altura del barrio Metrotranvía, cuando personal de la Comisaría 16ª realizaba un patrullaje preventivo y observó a dos sujetos amenazando con un arma de fuego a un menor, a quien le sustrajeron dos teléfonos celulares.

Al advertir la situación, los efectivos impartieron la voz de alto, pero los sospechosos emprendieron la huida. Tras una breve persecución, uno de ellos fue interceptado e identificado como N. S. B., de 23 años.

Durante el procedimiento, el aprehendido arrojó un revólver calibre 22 con cartuchos, además de los teléfonos celulares robados, que fueron recuperados por la Policía.

El sujeto fue detenido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que interviene en la causa.

