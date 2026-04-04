Secuestraron cerca de 3 toneladas de nueces ante intensos robos en Tupungato: ya incautaron el doble que en 2025

En medio de los constantes robos en fincas durante la época de cosecha , secuestraron un cargamento de 2.800 kilos de nueces que eran transportados sin documentación en una camioneta en el departamento de Tupungato .

El operativo ocurrió pasado el mediodía en la calle El Álamo, en la zona de Cordón del Plata, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta modelo Amarok en la que circulaban dos hombres.

Al ser consultados sobre el origen de la carga, los ocupantes aseguraron que las nueces provenían de una finca , pero no pudieron presentar ni un solo remito o factura que respaldara legalmente el transporte de las 100 bolsas que llevaban.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la incautación de las bolsas, contando un total de 2.800 kilos de nueces. Los dos sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Este procedimiento no es un hecho aislado, sino la cara más visible de una cacería contra el robo en fincas que se ha intensificado en este 2026.

Robo de nueces Recuperan 400 kilos de nueces robadas en Tupungato

La Policía de Mendoza implementó desde marzo un sistema de patrullajes dinámicos que cambian de punto cada 15 o 20 minutos durante la noche, enfocándose en las zonas más sensibles.

La efectividad de este nuevo despliegue, coordinado con los propios productores y cámaras del Valle de Uco, se refleja en las estadísticas: mientras que en toda la temporada anterior se recuperaron unos 3.000 kilos de nueces, este año la cifra ya supera los 6.500 kilos en apenas unas semanas.

Hasta la fecha, el saldo de estos controles arroja un total de 25 personas aprehendidas.