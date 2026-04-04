Tragedia en San Juan: una mujer mendocina murió tras un fuerte choque entre un auto y un camión

En el vehículo también viajaban otras personas, entre ellas menores de edad, que debieron ser hospitalizados.

Un fatal accidente vial conmocionó la mañana de este sábado en la Ruta 40, en la provincia de San Juan, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer oriunda de Mendoza.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, a la altura del departamento de Sarmiento, aproximadamente a unos 30 kilómetros antes del control de San Carlos.

Por motivos que aún se investigan, el camión terminó impactando violentamente contra un Fiat Duna donde viajaban seis personas. El vehículo menor sufrió fuertes daños y quedó a varios metros fuera de la calzada.

Al arribar el personal de emergencias, se constató el deceso de Brizuela, mientras que cuatro de los ocupantes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano.

La víctima fatal fue identificada como Teresa Brizuela, de 69 años, oriunda de la provincia de Mendoza, quien perdió la vida en el lugar del siniestro tras el violento impacto entre los vehículos.