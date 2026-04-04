4 de abril de 2026 - 18:55

Tragedia en San Juan: una mujer mendocina murió tras un fuerte choque entre un auto y un camión

En el vehículo también viajaban otras personas, entre ellas menores de edad, que debieron ser hospitalizados.

Una mujer mendocina murió en un accidente en San Juan

Una mujer mendocina murió en un accidente en San Juan

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fatal accidente vial conmocionó la mañana de este sábado en la Ruta 40, en la provincia de San Juan, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer oriunda de Mendoza.

Leé además

Promesante iba a la Difunta Correa, se descompensó y murió en el camino

Promesante de la Difunta Correa se descompensó y murió en el camino al santuario
Detuvieron a cuatro mineros chilenos que intentaban extraer oro ilegalmente de una mina en San Juan

Detuvieron a cuatro mineros chilenos mientras extraían oro de forma ilegal en San Juan

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, a la altura del departamento de Sarmiento, aproximadamente a unos 30 kilómetros antes del control de San Carlos.

Por motivos que aún se investigan, el camión terminó impactando violentamente contra un Fiat Duna donde viajaban seis personas. El vehículo menor sufrió fuertes daños y quedó a varios metros fuera de la calzada.

Al arribar el personal de emergencias, se constató el deceso de Brizuela, mientras que cuatro de los ocupantes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano.

La víctima fatal fue identificada como Teresa Brizuela, de 69 años, oriunda de la provincia de Mendoza, quien perdió la vida en el lugar del siniestro tras el violento impacto entre los vehículos.

Según las primeras informaciones vinculadas al caso, los menores de edad que se encontraban en el vehículo estarían fuera de peligro. Por su parte, se aguarda un parte médico oficial para conocer el estado de salud de los otros dos adultos que sobrevivieron al impacto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta propuesta de Andesmar busca adaptarse al ritmo de pasajeros que viajan por motivos laborales, comerciales o turísticos.

Andesmar expande su red de conectividad con nuevas rutas estratégicas que unen el país de punta a punta

Carlos Tizio expuso ante referentes del sector vitivinícola en Mendoza.

Carlos Tizio visitó la Comisión de Precios del Vino y analizó la vitivinicultura 2026

Yacimiento Filo del Sol en la cordillera de los Andes.

Descubrimiento en la cordillera de los Andes es cinco veces más grande de lo esperado y sorprende al mundo

de la delio valdez a la traviata: el teatro del bicentenario de san juan celebra sus diez anos

De La Delio Valdez a "La Traviata": el teatro del Bicentenario de San Juan celebra sus diez años