Boqueteros entraron a cuatro negocios del Centro en plena noche: dos detenidos

Una seguidilla de robos fue cometida en la noche del domingo por boqueteros que violentaron cuatro locales comerciales ubicados en las cercanías de Lavalle y Salta de Ciudad.
Un comerciante dedicado a la electrónica denunció que había unos delincuentes en su local ubicado en Lavalle al 100 de Ciudad.
Una seguidilla de robos fue cometida en la noche del domingo por boqueteros que violentaron cuatro locales comerciales ubicados en las cercanías de Lavalle y Salta de Ciudad.
El procedimiento policial se inició cerca de las 22 de ayer, a partir de un llamado al 911, cuando un comerciante alertó que observaba, a través de las cámaras de seguridad, a individuos ingresando a su local ubicado en calle Lavalle al 100.
Cuando llegaron los primeros policías al lugar constataron que los delincuentes habían accedido al comercio mediante un boquete en el techo y que habían robado algunos elementos de electrónica.
En el marco de patrullajes y verificaciones en techos colindantes, el personal detectó otros negocios con similares daños en la misma arteria, alcanzando un total de cuatro comercios afectados, ubicados en la zona de calles Salta y Lavalle donde también se verificaron daños en techos y faltante de mercadería, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.
Posteriormente, los efectivos se desplazaron hacia calle Lavalle al 200, donde sorprendieron a un sujeto en el interior de un comercio. El individuo intentó darse a la fuga, pero fue reducido en el lugar, mientras que un segundo sospechoso fue aprehendido a pocos metros. Ambos habrían ingresado a través de una cochera, según las primeras investigaciones.
Como resultado del procedimiento, se logró la aprehensión de dos sujetos y el secuestro de un arma tipo aire comprimido (réplica de pistola), junto a otros elementos.
Además, se recuperaron diversos productos sustraídos, entre ellos 10 frascos de salsa casera de un kilo, maples de huevos (20 unidades) y cajas con verduras y frutas.
Los locales afectados se encuentran en Lavalle al 100 y al 200. En tanto que los detenidos fueron identificados como A.M.R (39) y W.M (31); este último con antecedentes por: Encubrimiento Agravado por la Gravedad del Delito (2022); Abuso de Arma en Calidad de Partícipe Primario en Concurso Real con Coacciones Simples; Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego (2015); Amenazas Agravadas por el Uso de Arma; Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego; y Robo Agravado (2014).
Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Intervino personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y efectivos de la jurisdicción, bajo directivas de la Oficina Fiscal correspondiente.