Boqueteros entraron a cuatro negocios del Centro en plena noche: dos detenidos

Una seguidilla de robos fue cometida en la noche del domingo por boqueteros que violentaron cuatro locales comerciales ubicados en las cercanías de Lavalle y Salta de Ciudad .

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El procedimiento policial se inició cerca de las 22 de ayer, a partir de un llamado al 911, cuando un comerciante alertó que observaba, a través de las cámaras de seguridad, a individuos ingresando a su local ubicado en calle Lavalle al 100.

Cuando llegaron los primeros policías al lugar constataron que los delincuentes habían accedido al comercio mediante un boquete en el techo y que habían robado algunos elementos de electrónica.

En el marco de patrullajes y verificaciones en techos colindantes, el personal detectó otros negocios con similares daños en la misma arteria, alcanzando un total de cuatro comercios afectados, ubicados en la zona de calles Salta y Lavalle donde también se verificaron daños en techos y faltante de mercadería, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Uno de los locales asaltados por boqueteros. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Posteriormente, los efectivos se desplazaron hacia calle Lavalle al 200, donde sorprendieron a un sujeto en el interior de un comercio . El individuo intentó darse a la fuga, pero fue reducido en el lugar, mientras que un segundo sospechoso fue aprehendido a pocos metros. Ambos habrían ingresado a través de una cochera, según las primeras investigaciones.

Como resultado del procedimiento, se logró la aprehensión de dos sujetos y el secuestro de un arma tipo aire comprimido (réplica de pistola), junto a otros elementos.

Además, se recuperaron diversos productos sustraídos, entre ellos 10 frascos de salsa casera de un kilo, maples de huevos (20 unidades) y cajas con verduras y frutas.

Los locales afectados se encuentran en Lavalle al 100 y al 200. En tanto que los detenidos fueron identificados como A.M.R (39) y W.M (31); este último con antecedentes por: Encubrimiento Agravado por la Gravedad del Delito (2022); Abuso de Arma en Calidad de Partícipe Primario en Concurso Real con Coacciones Simples; Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego (2015); Amenazas Agravadas por el Uso de Arma; Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego; y Robo Agravado (2014).

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Intervino personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y efectivos de la jurisdicción, bajo directivas de la Oficina Fiscal correspondiente.