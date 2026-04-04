Quién era el enfermero que fue hallado sin vida en Palermo junto a ampollas de fentanilo

Este viernes por la tarde, Eduardo Bentancourt de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo . En la escena se encontraron al menos 112 ampollas de diferentes drogas , entre ellas, Fentanilo y Propofol.

Hallaron muerto a un enfermero en Palermo: había Propofol y Fentanilo en su vivienda

Eduardo era un profesional de 44 años, oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú que se había mudado a la ciudad de Buenos Aires hace un mes por trabajo. Según datos publicados en sus redes sociales, el hombre estudió enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde.

Tras confirmarse su fallecimientos, amigos del enfermero se expresaron en redes sociales con conmovedores mensajes de despedida. "No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada. Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender ", expresó una amiga de Bentancourt en su cuenta de Instagram.

En el posteo, la mujer lo definió como "una persona especial" y expresó su dolor por la partida del joven. "Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar"

El desgarrador posteo de una amiga del enfermero tras su fallecimiento.

Según trascendió, la familia perdió el contacto con Bentancourt el pasado lunes, por lo que su hermana decidió viajar de Entre Ríos a Buenos Aires y radicó la denuncia a la Policía. Al ingresar al departamento, ubicado en Fray Justo Santa María de Oro 2428, personal policial encontró al enfermero sentado en una silla y con sangre en la boca.

Las autoridades dieron aviso inmediato a personal de Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) quien finalmente constató el fallecimiento del hombre. El cuerpo presentaba signos de lesión en el antebrazo, compatibles con una punción venosa, pero no se observaron signos de violencia.

Drogas, Fentanilo- Propofol- Ampollas halladas en el departamento del enfermero en Palermo

En el análisis del inmueble, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) hallaron en la cocina al menos 112 ampollas de diferentes drogas, cuatro de ellas abiertas, una jeringa y un guante descartable de látex. Entre las muestras se encontraban 5 de Propofol y 5 de Fentanino.

Posible relación con la causa "Propofest"

El pasado 20 de febrero, el anestesista mendocino Alejandro Zalazar (29) fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo a causa de una sobredosis de anestésicos. El caso alertó al sistema de salud y dejó al descubierto una práctica de consumo irregular de fármacos hospitalarios, bajo la fama de presuntas fiestas denominadas "PropoFest".

Según la hipótesis judicial, no se trata de una red de narcotráfico ni de venta ilegal, sino de una posible “administración fraudulenta” en perjuicio de una insititución de salud. Es decir, el foco está puesto en el uso indebido de medicamentos legales pero estrictamente controlados fuera del circuito médico autorizado.

Quiénes son "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, los investigados en la causa de las "Propofest" Quiénes son "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, los investigados en la causa de las "Propofest" Gentileza

La causa que investiga el uso irregular de anestésicos hospitalarios tiene en el centro a dos profesionales: Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse. Ambos fueron indagados y quedaron imputados en un expediente que busca reconstruir cómo fármacos de uso restringido salieron del hospital Italiano de Buenos Aires y terminaron en ámbitos privados.

Ahora, las autoridades investigan si el caso de Eduardo Bentancourt tiene relación con la causa "PropoFest"