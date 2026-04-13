Por qué los cocineros recomiendan usar bicarbonato en las papas antes de freírlas

Hay papas fritas que salen correctas. Y hay otras que, apenas las mordés, hacen ese ruido seco que muchos buscan y pocas veces logran en casa. La diferencia no siempre está en el aceite ni en la sartén: muchas veces empieza antes, en el hervor previo.

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Ahí es donde algunos cocineros meten un ingrediente mínimo que parece raro, pero tiene una lógica muy concreta.

El bicarbonato vuelve el agua más alcalina , y eso acelera la degradación de la pectina , que es una especie de “pegamento” natural que mantiene unidas las células de la papa.

Cuando esa capa exterior se afloja un poco más de la cuenta, la superficie empieza a desarmarse apenas y forma una especie de pasta o película de almidón. Después, al freír, esa capa se seca y se dora mejor, generando una costra más crocante.

Ese es el verdadero motivo del truco: no “sazonar” la papa, sino arruinarle apenas la superficie a propósito para que después quede mejor.

Por qué los cocineros recomiendan agregar vinagre al agua en las papas antes de freírlas (1)

En pruebas de cocina de Serious Eats, justamente las papas hervidas en agua alcalina lograron una cobertura más rugosa y crocante que las cocidas en agua acidulada.

El error común de cocina: creer que sirve igual para cualquier corte

Acá está la parte que suele omitirse en las notas rápidas: no es un truco universal. Si hacés papas muy finitas, o las hervís demasiado, el bicarbonato puede jugarte en contra y hacer que se rompan antes de llegar bien al aceite.

Por eso suele funcionar mejor en bastones medianos o gruesos, cuñas o papas con más cuerpo, donde conviene desarrollar esa capa exterior sin que todo se vuelva puré.

También por eso no contradice otro consejo clásico: el del vinagre. El ácido hace lo contrario: frena la rotura de la pectina y ayuda a que la papa conserve mejor su forma.

El bicarbonato, en cambio, acelera esa ruptura para conseguir más rugosidad y, por lo tanto, más crocante. Dicho simple: el vinagre ordena la superficie; el bicarbonato la desordena un poco para que después cruja más.

El paso previo que muchos saltean y hace toda la diferencia

Hay otro detalle importante: el hervor previo no solo ablanda. También hace que los gránulos de almidón se hinchen y revienten; después, cuando la papa se enfría un poco, esa estructura cambia y queda más preparada para deshidratarse y crocantizarse al freír.

Por eso tantas papas caseras fallan: van crudas directo al aceite y entonces el interior y el exterior nunca llegan al punto ideal al mismo tiempo.

Por qué los cocineros recomiendan agregar vinagre al agua en las papas antes de freírlas (2)

Si querés probar este método en casa, la clave no es poner mucho bicarbonato, sino muy poco. Como referencia práctica, una cantidad cercana a media cucharadita para 2 litros de agua alcanza para notar el efecto sin pasarte.

Ingredientes

4 papas grandes

2 litros de agua

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharada de sal

Aceite para freír

Paso a paso

Pelá las papas y cortalas en bastones medianos, no demasiado finos.

las papas y cortalas en bastones medianos, no demasiado finos. Llevá a hervor una olla con el agua, la sal y el bicarbonato.

a hervor una olla con el agua, la sal y el bicarbonato. Sumá las papas y cocinalas entre 5 y 7 minutos, hasta que estén tiernas por fuera pero todavía firmes en el centro.

las papas y cocinalas entre 5 y 7 minutos, hasta que estén tiernas por fuera pero todavía firmes en el centro. Colalas con cuidado y sacudilas apenas dentro del colador o la olla para que la superficie se vuelva un poco rugosa.

con cuidado y sacudilas apenas dentro del colador o la olla para que la superficie se vuelva un poco rugosa. Dejalas secar unos minutos sobre una fuente o repasador limpio. Ese paso ayuda a que después no salpiquen y se doren mejor.

unos minutos sobre una fuente o repasador limpio. Ese paso ayuda a que después no salpiquen y se doren mejor. Hacé una primera fritura a fuego medio durante 4 o 5 minutos, sin buscar color intenso todavía.

a fuego medio durante 4 o 5 minutos, sin buscar color intenso todavía. Retiralas y dejalas descansar 8 a 10 minutos.

y dejalas descansar 8 a 10 minutos. Volvelas a freír a temperatura más alta hasta que queden doradas y bien crocantes.

a temperatura más alta hasta que queden doradas y bien crocantes. Salalas al final, apenas salen del aceite.

Lo interesante de este truco es que no cambia solo una cosa. Mejora el color, la textura y la sensación al morder. Pero, como pasa con casi todo en cocina, no funciona por exageración: funciona por control. Un poco de bicarbonato puede darte papas memorables; demasiado, en cambio, puede arruinarlas antes de que lleguen a la fritura.