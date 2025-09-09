¿Hay asientos más cómodos que otros en el avión?: la IA respondió esta incógnita

La inteligencia artificial, ChatGPT, ofreció una serie de recomendaciones para elegir el asiento más seguro y cómodo en un avión, atendiendo a las distintas preferencias y necesidades de los pasajeros. Según esta IA, los asientos ubicados cerca de las salidas de emergencia son una excelente opción para quienes buscan más espacio para las piernas.
Estos asientos, generalmente más amplios, pueden proporcionar un viaje más cómodo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los pasajeros pueden ocupar estos asientos, ya que en caso de emergencia se requiere la capacidad de ayudar con la apertura de las salidas.
“Estos asientos tienen restricciones en cuanto a quiénes pueden ocuparlos debido a las responsabilidades adicionales que implica en caso de emergencia”, destaca la inteligencia artificial.
Avión
La Inteligencia Artificial reveló el misterio sobre el mejor asiento de los aviones.
Web
Primera clase: lujo y comodidad
Para aquellos cuyo presupuesto lo permita, ChatGPT recomienda viajar en primera clase o clase ejecutiva. Estas clases ofrecen una experiencia de viaje superior, con más comodidades y servicios que los disponibles en la clase turista.
“Si tu presupuesto te lo permite, la primera clase o la clase ejecutiva ofrecen más comodidades y servicios”, sugiere ChatGPT, resaltando la notable diferencia en el nivel de confort entre las distintas clases de asientos.
La elección entre un asiento junto a la ventana o uno en el pasillo depende en gran medida de las preferencias personales del pasajero. Si disfrutar de las vistas es una prioridad y no es un problema levantarse con frecuencia para ir al baño, la ventana es la mejor opción.
Por otro lado, si se busca más espacio para las piernas y facilidad de movimiento, el asiento del pasillo es el ideal. “Si deseas disfrutar de las vistas y no te importa levantarte frecuentemente, elige la ventana. Si prefieres más espacio para las piernas y mayor facilidad para moverte, elige el pasillo”, recomienda ChatGPT.
Consejos adicionales: evitar la parte trasera del avión
La inteligencia artificial también ofrece otros consejos útiles, como evitar los asientos en la parte trasera del avión. Estos lugares suelen ser más ruidosos y propensos a las turbulencias.
Además, estar cerca de los baños puede resultar incómodo debido al tráfico constante de pasajeros. “Evita los asientos ubicados en la parte trasera del avión debido al posible ruido y las turbulencias, además de la proximidad a los baños”, aconseja la inteligencia artificial.
Finalmente, ChatGPT sugiere que los pasajeros reserven con anticipación y consulten los mapas de asientos disponibles a través de las aplicaciones de las aerolíneas.