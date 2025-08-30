30 de agosto de 2025 - 21:21

Todo sobre el UnderC0de Day 2025, en Aconcagua Radio

En breve se desarrollará en Godoy Cruz este evento de informática que en esta edición de 2025 tendrá dos días con numerosas actividades.

El evento de innovación y cultura digital más esperado de Mendoza

Los próximos 6 y 7 de septiembre, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, se va a llevar a cabo el Underc0de Day, que es un evento tecnológico o más bien, como dicen los organizadores, "un evento de informática para informáticos". A propósito de este atractivo encuentro, en Aconcagua Radio hablaron con Danilo “Dino” Bessoni, uno de los organizadores.

—¿Hacia dónde está orientado este evento? ¿Es sólo para quien sabe mucho de tecnología?

—Hemos dividido el evento en dos días. El sábado 6 va a ser para gente que sabe del tema, con una serie de charlas, talleres y “Hackatón”. Viene un hacker de Chile y viene gente de Buenos Aires. Obviamente puede ir cualquiera, pero creo que es más aprovechable para gente que está en el tema. Y el día domingo 7 lo hemos abierto más, sin restricciones de edades ni especialización, bien para todo público. Va a haber un stand de ventas (merchandising, por ejemplo), educativos (regalos de becas) y para los interesados en informática van a conocer la oferta educativa para saber dónde estudiar. Además, va a haber una serie de empresas y de “start ups” que van a estar recibiendo currículums de quienes ya estudiaron y les interesa conseguir trabajo. Vamos a tener un museo retro, donde se van a poder jugar a juegos como el Arcade o el Family. También habrá una “arena gamer” con todo tipos de juegos.

—Es muy heterogéneo el evento para distintos públicos. Dentro de los oradores hay desde ingenieros a psicólogos, también hackers y bitcoiners...

—Así es, vamos a estar ofreciendo charlas distintas sobre muchos temas. En esta edición también nos interesó hablar de la inteligencia artificial, que está tan de moda, así que viene un “speaker” a hablar del tema, un influencer en el tema. También vienen chicos de Buenos Aires para hablar de “criptos” y todo eso.

—El tema de las inteligencias artificiales, ¿por dónde empiezan encararlo?

—La charla que van a dar sobre IA es sobre eso. El título, justamente, es “La IA no es el futuro”, justamente para mostrar que es el presente, y va a hablar de cómo está influyendo actualmente.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.

