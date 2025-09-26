26 de septiembre de 2025 - 09:08

Reiniciar el celular una vez por semana: para qué sirve y qué problemas puede evitar

Ciertos trucos con el celular ayudan a mejorar su rendimiento, optimizar la memoria y prevenir fallas comunes en el sistema.

Reiniciar el celular una vez por semana para qué sirve y qué problemas puede evitar
Por Andrés Aguilera

Por qué reiniciar el celular es importante

Cada vez que usamos aplicaciones, navegamos por internet o descargamos archivos, el sistema acumula procesos en segundo plano y fragmentos de memoria temporal (RAM). Con el tiempo, esto puede hacer que el teléfono se vuelva más lento, presente trabas o incluso se caliente en exceso.

Al reiniciarlo, todos esos procesos se cierran y la memoria se libera, permitiendo que el sistema operativo arranque desde cero, como si tuviera un “respiro” interno.

image

Problemas que puede evitar

Los especialistas en seguridad y rendimiento móvil destacan que un reinicio regular puede prevenir:

  • Lentitud en el sistema, causada por la acumulación de procesos activos.

  • Errores de conexión, como fallas de Wi-Fi o Bluetooth que se solucionan al reiniciar.

  • Cierres inesperados de apps, producto de conflictos internos en la memoria.

  • Sobrecalentamiento, al reducir la carga de trabajo del procesador.

  • Pequeños bugs del sistema operativo, que suelen resolverse con un reinicio limpio.

Además, algunos expertos en ciberseguridad, como la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, 2023), recomiendan reiniciar periódicamente el dispositivo porque ayuda a cortar posibles intentos de espionaje o malware que permanezcan activos en la memoria.

image

Buenas prácticas adicionales

  • Actualizar el sistema operativo: mantener el celular al día reduce vulnerabilidades.

  • Borrar caché innecesario de aplicaciones muy pesadas, como navegadores o redes sociales.

  • Evitar tener demasiadas apps abiertas al mismo tiempo.

  • Revisar el almacenamiento: cuando está casi lleno, el celular funciona más lento.

¿Una vez por semana es suficiente?

Sí. Reiniciarlo cada siete días suele ser suficiente para mantener el teléfono en buen estado. Sin embargo, si el celular comienza a fallar (se traba seguido o pierde conexión), hacerlo con más frecuencia puede ser útil.

Estos trucos, sencillos pero efectivos, prolongan la vida útil del dispositivo y garantiza una mejor experiencia de uso.

