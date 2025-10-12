12 de octubre de 2025 - 00:00

Los Andes Pass lanza su app: llevá tus descuentos en el bolsillo

Nueva aplicación móvil, mismos beneficios y más: QR sin plástico, comercios geolocalizados y 2×1 en cines. También hay planes corporativos.

Los Andes Pass vuelve con una novedad que simplifica el ahorro de todos los días: su propia app. La premisa es simple: todo el club en tu bolsillo, sin tarjeta física. Abrís la aplicación, mostrás tu QR digital y canjeás el beneficio en el momento.

La experiencia fue diseñada para que encontrar oportunidades sea más fácil y rápido. La app geolocaliza los comercios adheridos y permite filtrar por rubros, de modo que en pocos toques podés descubrir qué tenés cerca: desde carga de combustible en YPF hasta el 2×1 en entradas de cine en Cinemark, pasando por retail en Easy, Farmacias del Plata y Farmacias del Puente, Libertad, Mostaza y Grimoldi, entre otros aliados que se siguen sumando.

Además del canje con QR, la aplicación concentra condiciones de cada beneficio, historial de usos y atención al cliente dentro de la misma plataforma. También envía notificaciones con promos exclusivas, sorteos y eventos para no perderte ninguna oportunidad.

Sumarte al club es igual de sencillo. No es necesario comprar el diario en papel: podés adherirte directamente en www.losandespass.com.ar, crear tu usuario y empezar a usar la app en minutos. Para organizaciones, Los Andes Pass también ofrece planes corporativos, una opción práctica para que las empresas acerquen beneficios concretos a sus equipos.

Con el celular como único requisito, el ahorro se vuelve un gesto natural antes de pasar por caja—en estrenos, salidas, compras del mes o ese antojo de último momento.

