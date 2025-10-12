Silvina "Piti" D'Elia En La Cima: "La familia es donde hay amor"

La exestrella de Las Leonas, Silvina D'Elia, dejó las canchas de élite para construir un hogar junto a su pareja, Charo Luchetti. En una charla íntima, reflexiona sobre la maternidad y el coraje de forjar una familia propia, más allá de los mandatos tradicionales.

Silvina “Piti” D’Elia siempre fue sinónimo de garra y pasión en la cancha de hockey. Como una pieza clave en Las Leonas, dejó una huella de oro y plata en el deporte argentino. Pero hoy, su cancha principal se llama hogar, y su medalla más preciada es la experiencia de la maternidad.

Embed - “La familia es donde hay amor". Silvina “Piti” D'Elia ex Leona En La Cima En esta nueva entrega de "En La Cima", desde el piso 17 del Hotel Sheraton de Mendoza, la deportista abre su corazón para compartir su visión de la vida en pareja y la crianza de sus dos hijos junto a Charo Luchetti, también exjugadora de la selección nacional.

_MA_1460 La verdad detrás del molde Para “Piti”, la familia es un concepto que se define por la esencia, no por la forma. “La familia es donde hay amor”, afirma con una contundencia sencilla que resume años de reflexión y vivencias. Su vida junto a Luchetti no solo es un proyecto personal exitoso, sino también un faro de visibilidad para miles de familias diversas en el país.

El camino, confiesa con honestidad, no siempre es fácil. Romper los moldes tradicionales implica a veces enfrentar miradas o silencios que juzgan, pero D'Elia lo tiene claro: "Reafirmo todos los días que el amor todo lo puede. Cuando la base es genuina y hay respeto, el camino se construye sin importar lo que dicten las estructuras de antes".

Maternidad y Equipo La química que unió a D'Elia y Luchetti en el campo de juego se trasladó a la crianza de sus hijos, creando un equipo sólido y funcional. Lejos de la presión de un Mundial o un Juego Olímpico, el desafío es ahora más cotidiano, pero igualmente trascendente.