12 de octubre de 2025 - 00:05

Silvina "Piti" D'Elia En La Cima: "La familia es donde hay amor"

La exestrella de Las Leonas, Silvina D'Elia, dejó las canchas de élite para construir un hogar junto a su pareja, Charo Luchetti. En una charla íntima, reflexiona sobre la maternidad y el coraje de forjar una familia propia, más allá de los mandatos tradicionales.

_MA_1494
Los Andes | Emilce Campigotto
Por Emilce Campigotto

Silvina “Piti” D’Elia siempre fue sinónimo de garra y pasión en la cancha de hockey. Como una pieza clave en Las Leonas, dejó una huella de oro y plata en el deporte argentino. Pero hoy, su cancha principal se llama hogar, y su medalla más preciada es la experiencia de la maternidad.

Leé además

Con la nueva app de Los Andes Pass llevá tus descuentos en el bolsillo.

Los Andes Pass lanza su app: llevá tus descuentos en el bolsillo
Los resultados de la quiniela de este 22 de enero. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 11 de octubre

Por Redacción Sociedad
Embed - “La familia es donde hay amor". Silvina “Piti” D'Elia ex Leona En La Cima

En esta nueva entrega de "En La Cima", desde el piso 17 del Hotel Sheraton de Mendoza, la deportista abre su corazón para compartir su visión de la vida en pareja y la crianza de sus dos hijos junto a Charo Luchetti, también exjugadora de la selección nacional.

_MA_1460

La verdad detrás del molde

Para “Piti”, la familia es un concepto que se define por la esencia, no por la forma. “La familia es donde hay amor”, afirma con una contundencia sencilla que resume años de reflexión y vivencias. Su vida junto a Luchetti no solo es un proyecto personal exitoso, sino también un faro de visibilidad para miles de familias diversas en el país.

El camino, confiesa con honestidad, no siempre es fácil. Romper los moldes tradicionales implica a veces enfrentar miradas o silencios que juzgan, pero D'Elia lo tiene claro: "Reafirmo todos los días que el amor todo lo puede. Cuando la base es genuina y hay respeto, el camino se construye sin importar lo que dicten las estructuras de antes".

Maternidad y Equipo

La química que unió a D'Elia y Luchetti en el campo de juego se trasladó a la crianza de sus hijos, creando un equipo sólido y funcional. Lejos de la presión de un Mundial o un Juego Olímpico, el desafío es ahora más cotidiano, pero igualmente trascendente.

En esta nueva etapa, “Piti” encuentra una profunda alegría en el día a día, enseñando a sus hijos el valor de la autenticidad y el compromiso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico para este domingo en Mendoza

Anticipan un domingo "primaveral" en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
Más de 2.200 aspirantes rindieron los exámenes de Lengua y Matemática para ingresar a las escuelas de la UNCuyo

Examen de ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cuándo se publican los resultados

Por Redacción Sociedad
Argentinos de compras en Chile

Argentinos aprovechan el fin de semana XL para hacer compras en Chile: los precios

Por Redacción Sociedad
Fórmula 1: Cuánto sale viajar a ver a Franco Colapinto a Sao Paulo

Fórmula 1: Cuánto sale viajar a ver a Franco Colapinto a San Pablo

Por Redacción Sociedad