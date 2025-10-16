16 de octubre de 2025 - 20:52

Se viene un fin de semana caluroso en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este viernes

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con buen tiempo y poco nuboso en la zona de cordillera.

El pronóstico para este viernes en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este viernes 17 de octubre, está pronosticada una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un jueves agradable en la provincia, para el fin de semana anticipan un aumento en la temperatura, llegando a máximas de verano. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 28°C y una mínima de 10°C.

En tanto en la zona de cordillera está prevista una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al sábado está prevista una jornada aún más calurosa, con vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 12°C.

En tanto el domingo seguirá subiendo la temperatura, aunque se presentará una jornada inestable. La máxima será de 32°C y la mínima de 13°C.

Mientras que el lunes está prevista una jornada algo nublada y donde continuará el tiempo caluroso. La máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 14°C.

