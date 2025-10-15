15 de octubre de 2025 - 23:55

Un alumno se disfrazó de mujer abusada en el viaje de egresados de Bariloche y causó indignación total

Un estudiante de Bell Ville, Córdoba, protagonizó un video ofensivo que se viralizó y provocó repudio general. El comunicado de la escuela

Un cordobés se disfrazó de mujer abusada en el viaje de egresados en Bariloche y generó un repudio total.

Los Andes
Redacción Sociedad

El viaje de egresados de un grupo de estudiantes del IPET 267 de Bell Ville, Córdoba, se convirtió en noticia nacional tras un hecho repudiable. Un alumno fue filmado usando un disfraz que simulaba una situación de violencia de género y el clip se viralizó causando repudio entre los usuarios.

Redacción Sociedad
En un principio, el video fue difundido a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron un fuerte rechazo social por banalizar un tema de extrema sensibilidad.

Además de aparecer caracterizado de forma ofensiva, el adolescente se ríe junto a otros compañeros mientras hacen gestos alusivos. Aunque la publicación original ya fue eliminada, el posteo todavía continúa circulando por las redes, al ser replicado por otros usuarios.



Ante la polémica, la división a la que pertenece el estudiante emitió un comunicado para disculparse. “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, manifestaron.

Por su parte, la otra división de la escuela difundió un mensaje más firme para repudiar lo ocurrido. Al respecto señalaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.

El descargo de los compañeros en el que repudian el accionar del adolescente.

En el texto también manifestaron que no se trata de “una simple travesura”. “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”, añadieron.

Para cerrar, los estudiantes pidieron que se tomen medidas institucionales. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, reclamaron.

Redacción Sociedad
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad
