Un alumno se disfrazó de mujer abusada en el viaje de egresados de Bariloche y causó indignación total

Un estudiante de Bell Ville, Córdoba, protagonizó un video ofensivo que se viralizó y provocó repudio general. El comunicado de la escuela

Un cordobés se disfrazó de mujer abusada en el viaje de egresados en Bariloche y generó un repudio total.

El viaje de egresados de un grupo de estudiantes del IPET 267 de Bell Ville, Córdoba, se convirtió en noticia nacional tras un hecho repudiable. Un alumno fue filmado usando un disfraz que simulaba una situación de violencia de género y el clip se viralizó causando repudio entre los usuarios.

En un principio, el video fue difundido a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron un fuerte rechazo social por banalizar un tema de extrema sensibilidad.

Además de aparecer caracterizado de forma ofensiva, el adolescente se ríe junto a otros compañeros mientras hacen gestos alusivos. Aunque la publicación original ya fue eliminada, el posteo todavía continúa circulando por las redes, al ser replicado por otros usuarios.

Embed Indignación en Bariloche por un alumno que se disfrazó de "mujer violada" para una fiesta. pic.twitter.com/pWQ6dTHuok — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 16, 2025 Ante la polémica, la división a la que pertenece el estudiante emitió un comunicado para disculparse. “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”, manifestaron.

Por su parte, la otra división de la escuela difundió un mensaje más firme para repudiar lo ocurrido. Al respecto señalaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.