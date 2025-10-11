Video: era gol de Gimnasia y Esgrima en la final, pero se lo anularon por una mano previa ¡Polémico!

Fiesta total en Vicente López. Más de 4 mil hinchas del Lobo coparon la cancha de Platense. Y la final por el ascenso entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn arrancó con todo. ¡Y polémico!
Sobre los 3 minutos, tiro de esquina para Gimnasia y Esgrima. Lencioni ejecuta, la pelota quedó boyando tras tres cabezazos, González la empujó y un defensor la sacó de adentro. Era gol del Lobo. Locura total.
Sin embargo, el árbitro no dudó un segundo y cobró mano de Muñoz. La primera polémica cayó del lado del equipo del Sur del país.