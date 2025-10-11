11 de octubre de 2025 - 17:41

Video: era gol de Gimnasia y Esgrima en la final, pero se lo anularon por una mano previa ¡Polémico!

PRIMERA NACIONAL. Ya se juega la gran final por el ascenso entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn. La primera polémica fue en contra del Lobo.

GOL ANULADO. Muñoz tocó con la mano el balón en la previa del gol y el primer tanto del Lobo fue anulado. Sigue todo 0-0.&nbsp;

GOL ANULADO. Muñoz tocó con la mano el balón en la previa del gol y el primer tanto del Lobo fue anulado. Sigue todo 0-0. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

Leé además

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Ilusión y pura pasión: la previa de los fanáticos de Gimnasia y Esgrima para la final

Por Nicolás Salas
ÍDOLO ETERNO. Cochina Olguín junto a Juan Hermida y Andrés Mateu, fanáticos del Lobo que llegaron a Vicente López a acompañar al plantel Mensana. Sueño de ascenso. 

Omar Cochina Olguín y su emoción por el Lobo en la final: "Gimnasia y Esgrima es todo"

Por Nicolás Salas
Embed

Sobre los 3 minutos, tiro de esquina para Gimnasia y Esgrima. Lencioni ejecuta, la pelota quedó boyando tras tres cabezazos, González la empujó y un defensor la sacó de adentro. Era gol del Lobo. Locura total.

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn
Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Sin embargo, el árbitro no dudó un segundo y cobró mano de Muñoz. La primera polémica cayó del lado del equipo del Sur del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una fanática del Lobo viajó de San José a Vicente López con los ligamentos cruzados rotos. Increíble. La pasión mueve montañas. 

Pasión por Gimnasia y Esgrima: de San José City a la final y una promesa en nombre del Lobo

Por Nicolás Salas
Mejora el chico que recibió un piedrazo en la cabeza en una pelea de la que no participaba: comía un pancho

Video de una salvaje golpiza entre estudiantes: se provocaron en las redes y se agarraron a piñas y piedrazos

Por Ignacio de la Rosa
Un grupo de amigos realizaron una competencia en la madrugada contra un velocímetro en un barrio privado. La creatividad e inocencia del juego generó gran repercusión en TikTok. 

Felices con poco: un grupo de hombres se hace viral por improvisar un juego callejero

Por Redacción
El implicado compró el video íntimo por $50 mil al ex novio de la chica

Sentenciaron a dos jóvenes por difundir un video íntimo y amenazar a una mujer de 25 años

Por Redacción Policiales