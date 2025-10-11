11 de octubre de 2025 - 17:06

Pasión por Gimnasia y Esgrima: de San José City a la final y una promesa en nombre del Lobo

Una fanática de Gimnasia y Esgrima realizó un periplo interminable para acompañar a su equipo en la definición de la Primera Nacional

Una fanática del Lobo viajó de San José a Vicente López con los ligamentos cruzados rotos. Increíble. La pasión mueve montañas.

Una fanática del Lobo viajó de San José a Vicente López con los ligamentos cruzados rotos. Increíble. La pasión mueve montañas. 

Foto:

Los Andes | Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

“Voy a la cancha desde los 14 años y nunca dejé de hacerlo. Esta vez vine con muletas y con dolor, pero vine igual”, contó entre risas y lágrimas.

Su promesa fue clara: dejar las muletas el día del partido. “Ya las tendría que haber dejado hace rato, así que hoy las entrego. Basta de muletas”, afirmó con una sonrisa antes de cerrar con un grito que contagió a todos: “¡Vamos Lobo!”.

