Pasión por Gimnasia y Esgrima: de San José City a la final y una promesa en nombre del Lobo

Una fanática de Gimnasia y Esgrima r ealizó un periplo interminable para acompañar a su equipo en la definición de la Primera Nacional

Una fanática del Lobo viajó de San José a Vicente López con los ligamentos cruzados rotos. Increíble. La pasión mueve montañas.

Entre lágrimas, emoción y muletas, una hincha de Gimnasia y Esgrima cumplió su promesa más especial en la previa de la gran final ante Deportivo Madryn por la Primera Nacional, en el estadio de Platense. Ni la distancia, ni la salud logró separar

“Familia, amigos, emoción, vida. Todo lo lindo que se siente”, dijo cuando le preguntaron qué significaba para ella el Lobo. Operada del ligamento interno hace dos meses, viajó desde San José, Guaymallén para alentar al equipo de sus amores.

Su promesa fue clara: dejar las muletas el día del partido. "Ya las tendría que haber dejado hace rato, así que hoy las entrego. Basta de muletas", afirmó con una sonrisa antes de cerrar con un grito que contagió a todos: "¡Vamos Lobo!".