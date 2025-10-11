11 de octubre de 2025 - 16:57

Omar Cochina Olguín y su emoción por el Lobo en la final: "Gimnasia y Esgrima es todo"

El emblema de Gimnasia y Esgrima asistió a la gran definición de la Primera Nacional en Buenos Aires, para apoyar al Blanquinegro.

ÍDOLO ETERNO. Cochina Olguín junto a Juan Hermida y Andrés Mateu, fanáticos del Lobo que llegaron a Vicente López a acompañar al plantel Mensana. Sueño de ascenso.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
El Cochina Olguín, gloria de Gimnasia y Esgrima, presente en Buenos Aires

Foto:

Nicolás Salas
Los Andes | Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

Gimnasia y Esgrima se juega la chance de retornar a la categoría más importante del fútbol argentino. La final de la Primera Nacional provocó que hinchas, curiosos y glorias del club se mezclen en las calles y los ingresos a la cancha de Platense. Entre ellos, uno de los grandes futbolistas del Mensana.

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn
Gimnasia y Esgrima vence a Deportivo Madryn en la final de la Primera Nacional

Por Emanuel Cenci
GOL ANULADO. Muñoz tocó con la mano el balón en la previa del gol y el primer tanto del Lobo fue anulado. Sigue todo 0-0. 

Video: era gol de Gimnasia y Esgrima en la final, pero se lo anularon por una mano previa ¡Polémico!

Por Nicolás Salas
Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn
El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires

En este caso, el que se calzó la camiseta del Lobo para ir a alentar al equipo de Ariel Broggi fue Omar Olguín, uno de los máximos referentes de la rica historia del club. En diálogo exclusivo con Los Andes, el ídolo se mostró con mucha ilusión por la chance del ascenso. En cuanto a las expectativas, Cochina aseguró: "La mejor de todas, venimos muy esperanzados, hemos viajado mucho, es nuestra segunda oportunidad y esta se nos tiene que dar".

Gimnasia y Esgrima custiodiado por una de sus glorias:

Respetando una de las máximas del fútbol, Olguín reconoció que tiene cábalas y promesas en caso de que se de lo que todos desean, aunque decidió no darlas a conocer para que no sean de mala suerte. "Tenemos mil promesas", lanzó, para luego eludir las particularidades: "De todas, pero bueno, primero que se dé el triunfo, que se dé el ascenso y después haremos la que venga".

El Blanquinegro es una parte escencial de la vida del Cochina, que defendió los colores en su época y quedó enamorado. ¿Qué es Gimnasia para vos?, le preguntamos. La respuesta fue obvia: "De todo, mi familia, mis papás, mis hijas, todo, Gimnasia es todo", se sinceró.

