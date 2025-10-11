11 de octubre de 2025 - 16:33

Ilusión y pura pasión: la previa de los fanáticos de Gimnasia y Esgrima para la final

Desde temprano, los hinchas de Gimnasia y Esgrima colmaron las inmediaciones del Estadio de Platense, para la final de la Primera Nacional.

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Foto 1/7

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Foto 2/7

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Foto 3/7

El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires Foto 4/7

El Cochina Olguín, gloria Blanquinegra presente en Buenos Aires

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Foto 5/7

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Foto 6/7

Todo el color de Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn Foto 7/7

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn
En Vivo

En una final polémica, Gimnasia y Esgrima iguala con Deportivo Madryn

Por Emanuel Cenci
GOL ANULADO. Muñoz tocó con la mano el balón en la previa del gol y el primer tanto del Lobo fue anulado. Sigue todo 0-0. 

Video: era gol de Gimnasia y Esgrima en la final, pero se lo anularon por una mano previa ¡Polémico!

Por Nicolás Salas
Una fanática del Lobo viajó de San José a Vicente López con los ligamentos cruzados rotos. Increíble. La pasión mueve montañas. 

Pasión por Gimnasia y Esgrima: de San José City a la final y una promesa en nombre del Lobo

Por Nicolás Salas