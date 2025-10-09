Video de una salvaje golpiza entre estudiantes: se provocaron en las redes y se agarraron a piñas y piedrazos

Una violenta y salvaje pelea entre estudiantes del colegio Martín Zapata y otros establecimientos de esa zona de la Ciudad de Mendoza , y que tuvo lugar pasado el mediodía del miércoles en el Parque Cívico , dejó a tres chicos de 16 y 17 años heridos . Uno de ellos -de 16 años -, incluso, debió ser internado en el Hospital Español por un fuerte golpe en su cabeza.

Según reconstruyeron testigos del episodio y fuentes policiales , en total fueron cerca de 20 los estudiantes del Martín Zapata, de la escuela Adolfo Pérez Esquivel e, incluso, egresados de otra escuela de la zona quienes se trenzaron en una violenta riña , que fue escalando en agresividad hasta llegar a arrojarse piedras entre sí (y que volaron por el aire).

"Entendemos que todo esto se originó vía redes , que hicieron la convocatoria para pelearse los alumnos de ambas escuelas ", destacó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Daniela García .

A raíz de este brutal episodio , tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde la UNCuyo (ya que el Martín Zapata depende de esta casa de estudios) trabajaron en conjunto para contener a los alumnos de ambos colegios durante la jornada del jueves (y seguirán en los próximos días ). De hecho, se logró desactivar una nueva escaramuza que habían acordado para hoy mismo y como continuidad de la primera.

Quien se llevó la peor parte de la pelea del miércoles fue un alumno de tercer año del Martín Zapata , quien recibió un golpe en la cabeza (aparentemente habría sido un piedrazo), lo que le produjo un traumatismo encefalocraneano (TEC), con herida cortante en la región occipital (cráneo). Este adolescente, oriundo de Guaymallén, fue trasladado de urgencia y derivado a terapia intensiva .

Durante la mañana y mediodía del jueves, desde el Hospital Español confirmaron una evolución y mejoría en el estado del chico de 16 años, lo que derivó en el traslado a sala común.

Peleas acordadas

Si bien gran parte de la información de la pelea se desprende del video, desde la Provincia confirmaron que la pelea entre los alumnos de ambos colegios había sido preparada y previamente acordada vía redes sociales por sus protagonistas.

"Nos enteramos anoche de esta situación de violencia entre dos grupos de alumnos, que ya había tenido lugar fuera de las instituciones, y todo por la existencia del video. Como son estudiantes de establecimientos educativos, nos pusimos en contacto con directivos y supervisores", resumió García en conferencia de prensa.

En el acto, DGE y UNCuyo se pusieron de acuerdo para articular acciones, al tiempo que dieron aviso al Ministerio de Seguridad para que dispongan de presencia especial en las inmediaciones, todo con miras a intentar evitar una nueva pelea.

"No podemos abarcar a todos los colegios y todas las calles. Hoy se dio en las inmediaciones de las escuelas, pero no sabemos dónde puede darse a futuro. Sabemos de dónde son los grupos y se han desarrollado algunas acciones que incluyen a las escuelas Pérez Esquivel, Martín Zapata y Pablo Nogués, ya que en los videos se ha identificado algunos egresados ese colegio", resumió la jefa de Gabinete del superministerio. Además, indicó que la mayoría de los involucrados son menores de edad.

García confirmó, además, que durante la jornada del jueves hubo charlas, talleres y reuniones con los alumnos de las escuelas a las que asisten los estudiantes implicados.

"Estas cosas se empiezan a gestar en las redes sociales. Al momento de entrar el turno tarde, una preceptora del Martín Zapata vio lo que estaba pasando, avisó a las autoridades, salieron a buscar a los estudiantes y cortaron con situación de emergencia", destacó por su parte el secretario académico de la UNCuyo, Julio Aguirre.

El referente universitario destacó, además, que se dio aviso de inmediato a los padres y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Y es que si bien uno solo de los estudiantes del Zapata quedó internado, hubo tres adolescentes con heridas varias.

“La violencia no es un acto de heroísmo. Hay que trabajar en el auto cuidado con los chicos. El verdadero compañerismo no es participar de la pelea, sino evitar que esto suceda”, complementó Aguirre, quien -además- pidió a los padres que se comprometan con sus hijos para evitar y desalentar estos episodios.

Una batalla campal

De acuerdo al reporte policial, pasadas las 13:30 del miércoles 8 de octubre, un efectivo de la Policía de Mendoza -perteneciente a la División de Seguridad Palacio de Gobierno- fue desplazado al espacio verde ubicado detrás del Martín Zapata, en ese tramo del Parque Cívico lindante con el colegio hacia el sur.

Golpiza MArtín Zapatata 3 Video de una salvaje golpiza entre estudiantes: 3 chicos resultaron heridos y uno está internado de gravedad Captura video

Hasta el momento, el aviso al CEO anoticiaba un "posible hurto o riña". No obstante, al llegar al predio parquizado detrás del Zapata, el efectivo se encontró con un preceptor del colegio, quien confirmó que las víctimas (tres adolescentes heridos) eran alumnos del lugar. Dos de ellos tienen 16 años, mientras que el tercero, 17. Además, el preceptor confirmó que a uno de los chicos le habían robado el celular.

Tras ser asistidos por una ambulancia en el lugar, se constató que uno de los chicos de 16 años tenía una herida de consideración en la cabeza, en la zona del cráneo, por lo que se dispuso su traslado al hospital. Es este quien permanece en el Hospital Español.

En tanto, al otro chico de 16 años le diagnosticaron un TEC moderado sin pérdida de conocimiento (fue él a quien, además, le robaron el celular). En tanto, el tercer estudiante -de 17 años- presentaba una herida cortante externa en el oído derecho.