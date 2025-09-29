Otra vez una alumna fue con un arma a una escuela de La Paz y la justificación fue insólita

Las autoridades del establecimiento activaron el protocolo. La estudiantes, de 13 años, explicó la razón por la que llevó una pistola de aire comprimido.

Una alumna de 13 años ingresó a una escuela de La Paz con una pistola de aire comprimido. La chica iba disfrazada de policía, por la consigna que había en su escuela por los festejos de la Semana del Estudiante, y llevó consigo el arma, que estaba sin municiones. Aun así, se activó el protocolo correspondiente.

Este caso ocurre a menos de un mes del hecho sucedido en otra escuela de La Paz, cuando una alumna de 14 años ingresó con una pistola Berssa 9 milímetros y efectuó tres disparos. Esa mañana la escuela fue desalojada y la niña terminó siendo reducida pro la policía varias horas después.

El hecho de este lunes sucedió en escuela 4-034 Galileo Vitali, ubicada sobre en Ruta 50 hacia el oeste de la villa cabecera de La Paz.

No hubo situaciones de riesgo, peor igualmente el equipo directivo activó el protocolo, llamó a la Policía para que la niña les entregara el arma y le dio intervención el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).