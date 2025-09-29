Por un socavón en plena ruta cortaron el tránsito en el Acceso Sur en Luján de Cuyo

El tránsito está cortado en ambos sentidos a la altura de calle Carrodilla. El pozo se produjo debido a una falla del sistema sanitario y armarán un bypass de emergencia.

Socavón sobre ruta 40 a la altura de calle Carrodilla, en Luján de Cuyo

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que se ha interrumpido el tránsito sobre una parte del Acceso Sur debido a problemas estructurales en la infraestructura local.

Según informaron, el Acceso Sur se encuentra intervenido en ambos sentidos a la altura de calle Carrodilla. La causa de esta intervención es una falla del sistema sanitario.

Ante la gravedad de la situación, personal del Municipio ya trabaja sobre ese tramo afectado de la ruta 40.

Como medida para solucionar la problemática y restablecer la circulación, la Municipalidad informó que en breve, se realizará un bypass. El objetivo de esta acción es normalizar la situación y restablecer el servicio con la mayor rapidez posible.