No tiene límites: Messi metió un triplete y quedó a las puertas de su asistencia número 400

La Pulga tuvo una noche para el recuerdo en la goleada 5-2 de Inter Miami sobre Nashville SC en la última fecha de la Fase Regular de la MLS. .

Lionel Messi festeja uno de sus tres tantos. De otra galaxia. 

Por Gonzalo Tapia

El dueño de casa logró dar vuelta la historia pero el astro rosarino fue crucial para que los tres puntos sean para las Garzas, remontada que inició con su segundo tanto de la noche, el cual consiguió al cambiar su penal por gol. El primer tanto por esa vía en la temporada, al ceder esos disparos a sus compañeros.

Ya con la escuadra dirigida por Javier Mascherano en la delantera por el gol de Baltasar Rodríguez que le devolvió la ventaja, fue Messi quien logró estirar la diferencia con una nueva sensacional definición al palo lejano del arquero. El tercer tanto de la noche significó el número 29 en la temporada de la MLS, consolidándose como su máximo goleador, y el número 889 de su carrera profesional. Cada vez más cerca de llegar a los 1000 gritos.

Para completar la velada, el astro rosarino entregó el 5-2 a Telasco Segovia, que solo tuvo que empujarla para poner cifras definitivas en el score y dejar a Messi a las puertas de un nuevo hito. La asistencia es la número 399 en su carrera, a solo una de ser el primer jugador en llegar a 400.

