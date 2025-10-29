Alerta Racing: el impresionante récord de Agustín Rossi en los penales por Copa Libertadores

Agustín Rossi ostenta unos increíbles números en tiros desde los 12 pasos. No solo eso, sino que sorprende la alta efectividad que tiene en tandas. ¿Y Racing?

Racing tendrá el duro desafío de remontar el 1-0 de la ida de las semifinales en Copa Libertadores ante Flamengo. Para eso, deberá vencer por dos goles de diferencia o, en caso de que lo haga por la mínima, ganar en la tanda de penales, donde le espera un desafío muy complicado: Agustín Rossi. Es que el ex-Boca atajó 28 de los 88 tiros desde los doce pasos, sumando tandas y los que paró en los 90'.

Embed Las estadísticas también reflejan que Rossi triunfó en seis de diez definiciones, cinco de ellas en el Xeneize y la otra fue en la vuelta de cuartos de final ante Estudiantes, tras ganar 2-1 la ida y caer 1-0 en La Plata.

Las estadísticas de Agustín Rossi en penales Los números lo avalan: de los 28 tiros que atajó en su carrera, 12 de ellos fueron en tandas de penales. Por lo cual se confirma su condición de especialista en la materia, además de que ese hecho puede funcionar como factor mental en el pateador a la hora de ajustar el remate y que aumenten las chances de que se vaya desviado.

Además, Rossi atajó por lo menos un penal en nueve de las diez definiciones de las que participó. La única en la que no fue capaz de parar un tiro fue con Boca en la edición de 2021 de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en octavos de final, en una serie que terminó 0-0 y que varios del plantel del Xeneize se retiraron muy enojados con el arbitraje en la ida y en la vuelta.

Racing Club: Y cómo le fue a Facundo Cambeses Precisamente, Cambeses también tiene un buen promedio y por tal motivo Gustavo Costas había decidido que reemplace a Gabriel Arias en el cierre de la vuelta ante Peñarol, que finalmente no se definió desde los 12 pasos por el agónico cabezazo de Franco Pardo (ausente por lesión).