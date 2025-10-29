29 de octubre de 2025 - 15:49

Alerta Racing: el impresionante récord de Agustín Rossi en los penales por Copa Libertadores

Agustín Rossi ostenta unos increíbles números en tiros desde los 12 pasos. No solo eso, sino que sorprende la alta efectividad que tiene en tandas. ¿Y Racing?

Agustín Rossi, arquero especialista en atajar penales. Un fenómeno.&nbsp;

Agustín Rossi, arquero especialista en atajar penales. Un fenómeno. 

Foto:

Gentileza: @libertadores
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo. 

Racing recibe a Flamengo por la Copa Libertadores con el sueño de la gran final: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes
Boca quiere meterse en la Libertadores

Lo que necesita Boca para abrochar su clasificación a la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Embed

Las estadísticas también reflejan que Rossi triunfó en seis de diez definiciones, cinco de ellas en el Xeneize y la otra fue en la vuelta de cuartos de final ante Estudiantes, tras ganar 2-1 la ida y caer 1-0 en La Plata.

G4bMKAuXEAA1B0M
COPA LIBERTADORES. El tremendo récord de Rossi en los penales que alerta a Racing.

COPA LIBERTADORES. El tremendo récord de Rossi en los penales que alerta a Racing.

Racing Club: Y cómo le fue a Facundo Cambeses

Precisamente, Cambeses también tiene un buen promedio y por tal motivo Gustavo Costas había decidido que reemplace a Gabriel Arias en el cierre de la vuelta ante Peñarol, que finalmente no se definió desde los 12 pasos por el agónico cabezazo de Franco Pardo (ausente por lesión).

Al ex arquero de Banfield le patearon 32 penales y atajó nueve, mientras que dos se fueron desviados. En la Academia solamente atajó uno ante Central Córdoba. El promedio de Cambeses de un 28% de atajados, un poco inferior al 33% que llega a Rossi a esta definición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Racing vs. Flamengo: qué dice la astrología sobre la semifinal de la Libertadores

Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la semis entre Racing y Flamengo por copa Libertadores

Por Cristian Reta
Marcos Rojo, apuntado por propios hinchas de Racing, por la lesión de Santiago Sosa. 

Copa Libertadores: los afiches contra Marcos Rojo que aparecieron antes de la revancha entre Racing y Flamengo

Por Redacción Deportes
Hinchas del Flamengo involucrados en un accidente

Conmoción en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo y hay heridos de gravedad

Por Cristian Reta
Fútbol. Santiago Sosa, baja sensible en Racing Club

Racing: Santiago Sosa tuvo una operación exitosa

Por Gonzalo Tapia