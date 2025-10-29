Racing Club hizo figura a Agustín Rossi, y quedó afuera de la Copa Libertadores

Racing Club intentó con todas sus armas lograr la remontada, pero no pudo vulnerar a un inspirado Agustín Rossi. Así, Flamengo sacó un empate 0 a 0 que lo clasificó a la final de la Copa Libertadores . El Cilindro de Avellaneda fue una fiesta, pero no alcanzó.

El empuje, la presión y la locura que se vivió en la previa con el recibimiento de los hinchas locales , no se trasladó a los jugadores de la Academia. No por falta de actitud, sino por los inconvenientes futbolísticos que el elenco de Costas mostró.

Sin un conductor claro que pueda hacerse cargo de la gestación y el control del balón, careció de ideas para vulnerar el arco rival durante todo el primer tiempo. A tal punto, que las únicas dos oportunidades que el dueño de casa generó fueron en acciones aisladas. Primero, un centro de Mura y el cabezazo de Conechny que Rossi sacó de manera increíble; y luego con un pelotazo largo de Cambeses que le quedó a Solari, que enganchó ante Varela y remató apenas ancho. Nada más.

Por su parte, el Mengao fue la cara opuesta debido a su mediocampo plagado de jerarquía . Jorginho haciéndose cargo del primer pase, De Arrascaeta como el cerebro, y Carrascal con la libertad para moverse por todo el frente de ataque. Así, el gol estuvo a punto de caer en varias ocasiones durante la etapa inicial.

En el ping pong, Flamengo contó con dos disparos cercanos de Araújo, e hizo figura a Facundo Cambeses. El arquero le tapó un mano a mano a Varela y otro a De Arrascaeta, sosteniendo la caída de su valla.

Gonzalo Plata se fue expulsado en Flamengo:

¡¡¡ROJA PARA GONZALO PLATA EN EL CILINDRO!!!





Todo lo bueno que había hecho el conjunto de Filipe Luis durante el primer tiempo comenzó a esfumarse durante el complemento. Perdió la pelota, se retrasó algunos metros en el campo y creció en nervios. Carrascal dejó de ser picante, De Arrascaeta y Jorginho no gravitaron, y para colmo Gonzalo Plata se fue expulsado a los 10 minutos.

Racing, mientras tanto, entendió que era el momento de apretar. Por eso apuró el trámite, y trató de llenar de centros al Fla para hacer realidad la remontada. El ingreso de Duván Vergara y el adelantamiento de Nardoni y Almendra fueron claves en esa búsqueda. Este último fue el rompió el hielo, con un remate desde afuera del área que obligó a Rossi a dar rebote. El portero también respondió ante un cabezazo de Martínez.

Sabiendo que no había un mañana, Gustavo Costas puso toda la carne en el asador y mandó al campo a Luciano Vietto, Adrián Balboa, Gastón Martirena y Matías Zaracho. En los últimos minutos, inclusive se pudo observar a Rojo casi como un delantero más en cada centro llovido.

Vietto lo tuvo en el cierre, y Rossi volvió a tapar:

¡IMPACTANTE ATAJADA DE ROSSI ANTE VIETTO!





La desesperación fue en aumento, y el área visitante se pobló de futbolistas de uno y otro equipo. Las chances no abundaron, y el dueño de casa padeció más de la cuenta para arrimar peligro. Aún así, Vietto tuvo un remate a corta distancia que Rossi tapó, y Colombo probó con un disparo se fue desviado.

Racing peleó y no dejó nunca de soñar con la gran final. Con buenas y malas decisiones se hizo cargo de la ilusión de su gente, pero se quedó en la puerta de lo que podría haber sido una noche histórica. Así, la clasificación al encuentro definitorio quedó para Flamengo, que jugó de mayor a menor y terminó con una imagen desdibujada.

