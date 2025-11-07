Fórmula 1: Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo en Interlagos

Lando Norris dio un paso firme en su sueño de ser campeón mundial: se quedó con la pole position de cara a la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo tras girar en 1:09.243. Andrea Kimi Antonelli comenzará segundo con su Mercedes luego de firmar un tiempo de 1:09.430 y tercero estará la otra figura de McLaren, Oscar Piastri, tras registrar un giro de 1:09.428. Max Verstappen, el otro de los contendientes a la corona, iniciará sexto.
