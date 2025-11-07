vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo en Interlagos

Este sábado desde las 11 de la mañana será la carrera Sprint. Lando Norris se quedó con la Pole Positión

Colapinto se mostró desconcertado sobre qué rendimiento mostrará Alpine en Brasil, aunque sí hizo hincapié en que la lluvia puede ayudar.&nbsp;
Por Gonzalo Tapia

Lando Norris dio un paso firme en su sueño de ser campeón mundial: se quedó con la pole position de cara a la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo tras girar en 1:09.243. Andrea Kimi Antonelli comenzará segundo con su Mercedes luego de firmar un tiempo de 1:09.430 y tercero estará la otra figura de McLaren, Oscar Piastri, tras registrar un giro de 1:09.428. Max Verstappen, el otro de los contendientes a la corona, iniciará sexto.

Tras el anuncio de su continuidad en 2026, Franco Colapinto tuvo problemas para emparejar el ritmo de su compañero Pierre Gasly tanto en la única práctica como en la clasificación.

El argentino firmó su mejor giro en 1:10.441, que lo dejó 16° en la SQ1 a apenas 0.060 del registro que le permitió en esa tanda a Kimi Antonelli pasar a la siguiente instancia. Franco también fue 0.344 más lento que su colega de Alpine, quien en esa sesión avanzó como el octavo más veloz. Gasly finalmente largará 13° tras quedar eliminado en SQ2 con una vuelta de 1:09.852.

La carrera Sprint del sábado será a 24 vueltas y comenzará a las 11 de la mañana de Argentina. Luego,a partir de las 15, se desarrollará la clasificación general para la carrera principal del domingo pautada a 71 giros que se iniciará a las 14.

Colapinto redondeó una aceptable actuación en la práctica libre, donde terminó en el 16° puesto y registró un mejor tiempo de 1:11,160 para terminar a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

Live Blog Post

¡Terminó al SQ3! Lando Norris dominó la última tanda de clasificación y se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:09.243 para aventajar a Andrea Kimi Antonelli por 0.097 y a su compañero Oscar Piastri por 0.185.

Live Blog Post

¡Arrancó la SQ3°! Fernando Alonso, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Lance Stroll, Max Verstappen y Nico Hülkenberg serán los diez pilotos que competirán por la pole.

Live Blog Post

¡Final de la SQ2! Ollie Bearman de Haas (15°), Gabriel Bortoleto de Sauber (14°), Pierre Gasly de Alpine (13°), Alex Albon de Williams (12°) y Lewis Hamilton de Ferrari (11°) son los cinco eliminados.

El francés de Alpine tuvo su mejor giro en 1:09.852 y quedó a 0.117 del tiempo de corte que marcó Nico Hülkenberg, que avanzó a la SQ3 con el 10° tiempo.

Live Blog Post

Inicia la segunda clasificatoria

¡Arrancó la SQ2! Los 15 pilotos girarán durante 10 minutos

Live Blog Post

Fin para la primera Q1

¡Final de la SQ1! Carlos Sainz de Williams (20°), Esteban Ocon de Haas (19°), Yuki Tsunoda de Red Bull (18°), Liam Lawson de Racing Bulls (17°) y Franco Colapinto de Alpine (16°) son los cinco eliminados.

El argentino tuvo su mejor registro en 1:10.441, que lo dejó a 0.060 del 15° puesto que firmó en la SQ1 Andrea Kimi Antonelli con Mercedes para avanzar al siguiente corte y a 0.344 del giro más veloz de su compañero Pierre Gasly (1:10.097), que avanzó a la SQ2 como el octavo más rápido.

Live Blog Post

Los mejores

Los McLaren marcan sus primeros tiempos: Oscar Piastri (1:10.286) y Lando Norris (1:10.311) lideran la qualy en los primeros minutos

Live Blog Post

Primeros registros

Con seis minutos de sesión por delante, 15 pilotos ya registraron sus tiempos: Yuki Tsunoda figura 15° con un registro de 1:11.353 que sería el de corte a la SQ2

Live Blog Post

Bien el Holandés

¡Max Verstappen escala al tope de los tiempos! El de Red Bull giró en 1:10.107 para superar los registros iniciales de los Mclaren. Carlos Sainz figura ahora 15° con 1:11.120

Live Blog Post

Magníficos

¡Gran vuelta de Pierre Gasly! El francés figura 3° con 1:10.280 en su primer intento. Lando Norris lidera con 1:09.702. Franco Colapinto aparece 18° con 1:11.077 tras su primer intento. Restan cuatro minutos.

Live Blog Post

Bien Colapínto

Franco Colapinto mejora sus tiempos, gira en 1:10.441 pero queda 15° en la zona de riesgo.

Live Blog Post

Inició

¡Luz verde en Brasil! Están en marcha los primeros 12 minutos de la SQ1 en la clasificación para la Sprint

