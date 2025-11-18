¿Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Tras un breve descanso, el piloto argentino volverá a los Estados Unidos para competir en el Gran Premio de Las Vegas.

Tras los hechos sucedidos en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 se tomaron una semana de descanso y ya piensan en la próxima carrera, la cual se diputará en territorio estadounidense, más precisamente en la ciudad de Las Vegas.

Lo cierto es que, tras el anuncio de renovación para 2026, el piloto argentino ya se encuentra mucho más motivado para encarar las últimas carreras con la certeza de que el próximo años será el primero donde arranque con un coche desde cero y pueda ir desarrollándolo con el correr de los meses.

Colapinto Franco Colapinto, piloto de Alpine En medio de todo ese panorama, el pilarense se enfoca lo que será el antepenúltimo GP, ya que solo quedan por delante el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dabi.

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Premio de Las Vegas? Tras 14 días de parate, las escuderías arribarán a los Estados Unidos pensando en desempeñar un buen papel para encarar las últimas competiciones en territorio asiático de la mejor manera posible.

Es por ello que pondrán manos a la obra en los monoplazas para competir en el Gran Premio de Las Vegas del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre. Este programa nos deja entrever que no habrá carrera Sprint.