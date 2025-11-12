El director de Alpine se refirió al futuro auto de Franco Colapinto: "Podrá demostrar todo su talento"

Steve Nielsen no dudó en ilusionarse con el monoplaza que tendrá el piloto argentino en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Apenas algunas horas después de que Alpine confirme a Franco Colapinto para el próximo año, el director deportivo de la escudería francesa reconoció que “desean darle un monoplaza más competitivo” para medir su rendimiento. Además, llenó de elogios al argentino por su honestidad y capacidad de trabajo en equipo.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ilusiona a los seguidores del piloto argentino, que sueñan con verlo peleando por cosas importantes. En ese aspecto, el nuevo reglamento técnico que modificará por completo los chasis y motores permitirá que Alpine modifique su monoplaza, y suba algunos puestos en la grilla.

Steve Nielsen confía en Franco Colapinto: "Tiene potencial para mucho más" Franco Colapinto En diálogo con Motorsport.com, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen dejó un contundente vaticinio al respecto de los resultados que podrían lograr el próximo año, lo que motivó a la continuidad de Colapinto. “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero Franco ya pasó por la etapa de errores iniciales y ahora puede concentrarse en su rendimiento. Esperamos poder darle un coche mucho mejor el año que viene para ver realmente de lo que es capaz", lanzó sobre ese tema.

Para el directivo, la presencia de Pierre Gasly es un elemento crucial para el desarrollo del nuevo vehículo, como así también la cercanía en números del argentino en relación al francés. “Tener una referencia conocida como Pierre es clave cuando se está desarrollando un coche nuevo. Nos permite medir el rendimiento real del auto y de su compañero. Eso es lo que buscamos con esta dupla”, analizó.

Si se logra llegar a buen puerto con el monoplaza, Nielsen sueña con mejores resultados y poder salir del fondo de la parrilla: “Ambos pilotos tienen potencial para mucho más. Si logramos darles un coche a la altura, Franco podrá demostrar todo su talento y Pierre liderará al equipo hacia los resultados que queremos alcanzar”.