Max Verstappen sueña con ser pentacampeón: así quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 tras el GP de Las Vegas

Tras los sucesos en Las Vegas quedan solo dos grandes premios, y el campeonato está al rojo vivo, con Norris como líder y Verstappen a 39 puntos de la cima.

Max Verstappen se encuentra vivo en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

El Gran Premio de Las Vegas tuvo un gran ganador y fue Max Verstappen, quien venció a Lando Norris, el gran poleman del fin de semana, que no pudo sostener lo hecho en la qualy y perdió la punta en la primera curva, tras un error mientras intentaba bloquear al neerlandés.

Lo cierto es que el piloto de Red Bull se vio beneficiado de esta maniobra y también del pésimo cierre de año de Oscar Piastri, quien quedó 4° y pierde terreno en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

De esta forma, la situación de puntos de cara a Qatar es Norris líder con 408 puntos, Piastri con 378 y Verstappen con 369. el británico tiene una diferencia de 30 puntos con su compañero de equipo, lo que significa que el título no se puede ganar en la carrera Sprint de Qatar.