23 de noviembre de 2025 - 07:30

Max Verstappen sueña con ser pentacampeón: así quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 tras el GP de Las Vegas

Tras los sucesos en Las Vegas quedan solo dos grandes premios, y el campeonato está al rojo vivo, con Norris como líder y Verstappen a 39 puntos de la cima.

Max Verstappen se encuentra vivo en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Max Verstappen se encuentra vivo en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Foto:

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Nicolás Salas

El Gran Premio de Las Vegas tuvo un gran ganador y fue Max Verstappen, quien venció a Lando Norris, el gran poleman del fin de semana, que no pudo sostener lo hecho en la qualy y perdió la punta en la primera curva, tras un error mientras intentaba bloquear al neerlandés.

Leé además

Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Las Vegas

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Las Vegas y Franco Colapinto finalizó último

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, último en Las Vegas.

"Un desastre...": La cruda reflexión de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Las Vegas

Por Nicolás Salas

Lo cierto es que el piloto de Red Bull se vio beneficiado de esta maniobra y también del pésimo cierre de año de Oscar Piastri, quien quedó 4° y pierde terreno en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

DLA (41)
Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Las Vegas

Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Las Vegas

De esta forma, la situación de puntos de cara a Qatar es Norris líder con 408 puntos, Piastri con 378 y Verstappen con 369. el británico tiene una diferencia de 30 puntos con su compañero de equipo, lo que significa que el título no se puede ganar en la carrera Sprint de Qatar.

Así quedó el Campeonato de Pilotos tras la victoria de Max Verstappen en Las Vegas

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Lando Norris McLaren 408 PUNTOS
2 Oscar Piastri McLaren 378 PUNTOS
3 Max Verstappen Red Bull 366 PUNTOS
4 George Russell Mercedes 291 PUNTOS
5 Charles Leclerc Ferrari 222 PUNTOS
6 Lewis Hamilton Ferrari 149 PUNTOS
7 Kimi Antonelli Mercedes 132 PUNTOS
8 Alex Albon Williams 73 PUNTOS
9 Isack Hadjar Mercedes 47 PUNTOS
10 Nico Hulkenberg Sauber 45 PUNTOS
11 Carlos Sainz Williams 44 PUNTOS
12 Oliver Bearman Haas 40 PUNTOS
13 Fernando Alonso Aston Martin 40 PUNTOS
14 Liam Lawson Racing Bulls 36 PUNTOS
15 Lance Stroll Aston Martin 32 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 30 PUNTOS
17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 PUNTOS
18 Pierre Gasly Alpine 22 PUNTOS
19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 PUNTOS
20 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
21 Jack Doohan Alpine 0 PUNTOS

Así está el Campeonato de Constructores

POSICIONES ESCUDERÍA PUNTOS
1 McLaren 786 PUNTOS
2 Mercedes 423 PUNTOS
3 Red Bull 391 PUNTOS
4 Ferrari 371 PUNTOS
5 Williams 117 PUNTOS
6 Racing Bulls 86 PUNTOS
7 Aston Martin 72 PUNTOS
8 Haas 70 PUNTOS
9 Sauber 64 PUNTOS
10 Alpine 22 PUNTOS
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

Así fue la caótica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Por Nicolás Salas
Nicolás Tripicchio de San Lorenzo busca superar la marca frente a los Ferroviarios, en un duelo muy friccionado y un arbitraje cuestionado. 

Liga Profesional: Central Córdoba eliminó a San Lorenzo y pasó a cuartos

Por Redacción Deportes
El Pumita Martínez sufrió una dura derrota en la que no solo dejó su invicto sino la faja supermosca de la AMB, que ganó en 2022. “Bam” Rodríguez fue implacable. 

Boxeo: El Puma Martínez cayó por nocaut y resignó el título mundial frente a Rodríguez

Por Redacción Deportes
López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors ante Vélez

Argentinos Juniors superó a Velez y sigue en carrera en el Clausura

Por Redacción Deportes