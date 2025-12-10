10 de diciembre de 2025 - 14:46

El Gobierno subastará una Ferrari 430 incautada al narcotráfico: el precio base y cómo será el proceso

Lo anunció en redes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El vehículo de alta gama tiene apenas 16.855 kilómetros.

El Gobierno anunció este miércoles que a principios del 2026 subastarán una Ferrari 430 incautada en una causa por narcotráfico y lavado de activos.

Según informó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que estará encargada del proceso, el lujoso vehículo color rojo, modelo 2006, con apenas 16.855 kilómetros y techo descapotable, tendrá un precio base de USD 182.277.

La Ferrari narco

La Ferrari forma parte del expediente “Ministerio Público Fiscal de la Nación c/ Loza, José Gonzalo y otros s/ Sumarísimo 6876/2019”, y será rematada por orden del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°10.

Se trata de un modelo F430, producido entre 2004 y 2009, biplaza, con motor V8 y dos puertas. La AABE destacó que se encuentra en condiciones de ser exhibido antes de la subasta.

La Ferrari tiene apenas 16.855 kilómetros.

Cómo será la subasta: modalidad, inscripción y requisitos

La venta se realizará de forma digital a través del sitio oficial SUBAST.AR, mediante la plataforma estatal de contrataciones COMPR.AR. Los interesados podrán asistir con mecánicos o especialistas para verificar el estado del vehículo. La subasta será el 3 de febrero del 2026 a las 15 hs. La exhibición serán con turnos y los horarios de exhibición serán los lunes de 13:00 a 15:00 y los miércoles y viernes de 9:30 a 11:30.

Para participar, los oferentes deberán:

  • Inscribirse en SUBAST.AR completando los formularios electrónicos.
  • No tener inhabilitaciones para contratar con el Estado.
  • Ser personas físicas o jurídicas habilitadas, incluyendo fiduciarios de fideicomisos ya constituidos.
  • Aceptar todas las condiciones del pliego publicado por la AABE.
Así es la Ferrari F430.

Se requiere una reserva equivalente al 3% del precio base, es decir, USD 5.468. Si el participante no resulta adjudicatario, ese monto le será devuelto de forma íntegra.

El anuncio fue acompañado por un mensaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó que la subasta se inscribe en la línea de "transparencia y competencia" que impulsa el Gobierno.

"Cinco subastas públicas en un solo día. Transparencia, competencia y el Estado dejando atrás décadas de opacidad. Cada remate fue abierto y transparente, con varios oferentes compitiendo en tiempo real. El caso del predio Artilleros lo mostró con claridad: más de una hora de puja y un precio final que duplicó el valor base", escribió en X.

"Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado", añadió y señaló que la gestión ya acumula USD 321.915.200 en ventas públicas de activos, entre inmuebles y bienes incautados al crimen organizado.

