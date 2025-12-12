Allanan la mega estancia en Pilar vinculada al "Chiqui" Tapia: secuestraron 54 vehículos de lujo

La Justicia federal ordenó el allanamiento de la mansión de más de 10 hectáreas ubicada en la localidad de Villa Rosa, en Pilar , que es atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino . El procedimiento está a cargo de la Policía Federal Argentina y fue dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas .

El operativo incluye la requisa y tasación de la propiedad , ubicada sobre la calle Misiones al 4000, y la intervención de seis peritos tasadores , quienes deberán establecer el valor del inmueble. Además, se prevé el secuestro de vehículos de alta gama, autos de colección y otros bienes de valor que se encuentren en el lugar.

Según información de TN, ya secuestraron 54 vehículos , los cuales serán tasados por los peritos. Al detalle, son 45 autos de lujo , siete motos de alta cilindrada y dos kartings registrados a nombre de la empresa Real Central SRL . Entre los autos encontrados, hay varios Porsche , un Audi , un BMW , motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe.

En búsqueda de esos autos, anoche realizaron un allanamiento en dos cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de encontrarlos, pero el resultado fue negativo .

Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

Según la denuncia impulsada por el equipo de Elisa Carrió , la firma Real Central SRL habría adquirido dos lotes que conforman una propiedad de 105.308,80 metros cuadrados , equivalente a más de diez hectáreas. La empresa tiene como socios a Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte , quienes ahora quedaron bajo la lupa judicial.

La finca es descripta en la presentación judicial como una quinta de grandes dimensiones, que contaría con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

quinta mansión chiqui tapia La mansión en Pilar vinculada a Tapia que están allanando.

De acuerdo con documentación a la que accedió TN, la propiedad había sido comprada en 2017 por el exfutbolista y actual director técnico Carlos Tevez, quien luego la vendió en junio de 2023 a Malte SRL, una sociedad vinculada a personas del entorno de Pablo Toviggino.

Los avances en la causa

En el marco de la investigación, el juez Rafecas también prohibió la salida del país de Pantano y Conte, señalados por la Coalición Cívica como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino.

La medida se tomó luego de que el magistrado recibiera un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.

La causa investiga si las propiedades y bienes registrados a nombre de esa firma en realidad pertenecerían al presidente y al tesorero de la AFA.