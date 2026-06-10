El Consejo de la Magistratura aprobó el jury y suspendió al juez Salmain por presunto cobro de coimas

El Consejo de la Magistratura nacional resolvió suspender al juez federal rosarino Gastón Salmain y activar el proceso de juicio político en su contra. La decisión fue tomada por unanimidad en medio de una investigación que lo tiene procesado con prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción.

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La causa judicial sostiene que el magistrado habría favorecido a un fideicomiso con activos valuados en unos 10 millones de dólares y que, a cambio, habría pactado el cobro de dádivas (200.000 dólares). El expediente también involucra al financista Fernando Whpei y al lobista Santiago Busaniche.

En la misma sesión plenaria, el cuerpo resolvió remitir al Poder Ejecutivo las listas de postulantes para cubrir dos vacantes estratégicas en la Sala I de la Cámara Federal porteña, actualmente ocupadas de manera transitoria por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quien aspira a revalidar su posición.

Durante el plenario, que estuvo coordinado por el titular de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, la remoción de Salmain cosechó un respaldo transversal que unió a los distintos estamentos del organismo, incluyendo la conformidad del bloque kirchnerista.

Entre quienes convalidaron la medida con su voto se encuentran los magistrados Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; el representante de la Casa Rosada, Santiago Viola; los legisladores Álvaro González, Gonzalo Roca, Eduardo Vischi, Luis Juez, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; los académicos María Fernanda Vázquez, Hugo Gualderas y Guillermo Tamarit; y los abogados Jimena de La Torre, Alberto Maques y César Grau.

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade manifestó su indignación ante la gravedad de la situación actual del magistrado rosarino. “Lo insólito de esto no sólo es que Salmain esté tomando audiencias con la tobillera electrónica puesta, sino que la Cámara Federal de Rosario lo haya designado para ocupar otro cargo”, criticó.

Las acusaciones que complicaron la situación del juez

La suspensión y envío a juicio político del titular del Juzgado Federal número 1 de Rosario ocurre dos semanas después de que la Comisión de Acuerdos del Senado elevara la propuesta formal para su remoción.

Durante ese debate, el senador de La Libertad Avanza Luis Juez advirtió que “este hombre no puede ser juez federal”.

La situación procesal de Salmain se complicó sustancialmente en diciembre del año pasado, al ser procesado por los delitos de prevaricato, cohecho pasivo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación judicial sostiene que el magistrado habría direccionado una causa entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para beneficiar a un fideicomiso con cuentas en el extranjero por un valor de 10 millones de dólares, presuntamente tras pactar un soborno de 200.000 dólares.

Si bien en su momento los fueros evitaron su detención efectiva, la resolución ya cuenta con el aval confirmatorio tanto de la Cámara Federal de Rosario como de la Cámara Federal de Casación Penal.

A este complejo escenario penal se le suman antecedentes administrativos desfavorables: Salmain arrastra denuncias por haber falsificado datos en el currículum con el que concursó para la magistratura, así como una expulsión previa del Poder Judicial en el año 2002, cuando se desempeñaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social, tras haber intentado sobornar a un funcionario para alterar el resultado de un sorteo de causas.

Vacantes en la Cámara Federal y otra investigación en marcha

Por otra parte, el Consejo definió las ternas que ahora están en manos del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para definir los asientos de la Cámara Federal porteña.

Las nóminas aprobadas por mayoría están integradas por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, y por Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona junto al propio Bertuzzi, quien compitió formalmente en el concurso.

En tanto, el plenario del Consejo resolvió mantener abierta la investigación contra el juez federal de Mendoza, Pablo Salinas.

El magistrado se encuentra bajo la lupa del cuerpo tras las denuncias por violencia de género presentadas en su contra por cuatro de sus colegas de fuero: Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira.