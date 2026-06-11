Villarruel cargó contra Adorni y calificó como una "vergüenza" sus explicaciones patrimoniales

La vicepresidenta respondió una consulta en redes sociales y aseguró que no le cree al jefe de Gabinete. Además, calificó como una “vergüenza” sus explicaciones sobre el patrimonio familiar.

“No le creo”: la contundente respuesta de Villarruel sobre las explicaciones de Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer sus diferencias con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al rechazar públicamente las explicaciones que brindó sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

La postura de la titular del Senado quedó reflejada en una respuesta publicada en redes sociales. Primero le deseó un "muy feliz cumpleaños" al usuario que le pidió un saludo a través de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2064885398984151078&partner=&hide_thread=false Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026 Luego, ante la consulta de otro usuario sobre si confiaba en las recientes explicaciones de Adorni, contestó de manera tajante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2064894872968917124&partner=&hide_thread=false No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026 La polémica por la declaración jurada Las críticas surgieron luego de que Adorni difundiera información vinculada a sus bienes y al crecimiento de su patrimonio familiar, un tema que generó debate político durante los últimos días.

Según trascendió, el jefe de Gabinete explicó que parte de los fondos declarados provenían de ahorros acumulados fuera del sistema bancario. Además, sostuvo que una porción importante del incremento patrimonial estuvo relacionada con inversiones en criptomonedas y ganancias obtenidas mediante operaciones con Bitcoin.

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos y reavivaron la discusión sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos.