Pablo Quirno le pidió a Victoria Villarruel que dé un paso al costado: "Si no está de acuerdo, que se corra"

El canciller Pablo Quirno se sumó este miércoles a las críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y sostuvo que, si no comparte el rumbo del Gobierno encabezado por Javier Milei, debería dejar su cargo. Además, afirmó que sus declaraciones públicas buscan debilitar a la administración nacional.
Durante una entrevista con América 24, el jefe de la diplomacia argentina aseguró que Villarruel integra la fórmula presidencial y que, por ese motivo, debe acompañar las decisiones del Poder Ejecutivo. "Ella integró una fórmula con el presidente y si no está de acuerdo se tiene que ir. Tiene que acompañar desde su lugar. Sus comentarios son pseudo golpistas", afirmó Quirno.
En la misma línea, agregó que, si mantiene sus diferencias con el Gobierno, "que se corra y dé un paso al costado". Al tiempo defendió el funcionamiento del gabinete nacional: "Somos un equipo de gobierno, unido, tratando de llevar adelante un proyecto para sacar adelante al país".
Quirno sostuvo también que la vicepresidenta mantiene una actitud contraria a la conducción presidencial y cuestionó sus intervenciones públicas. Según afirmó, "constantemente está a contramano de la autoridad presidencial", por lo que consideró que ese tipo de declaraciones no resultan apropiadas dentro del oficialismo.
El canciller también aseguró que Villarruel "siempre intentó desestabilizar" al Gobierno. Además recordó episodios en los que, según su versión, dialogaba con distintos actores políticos manifestando que estaba preparada para asumir la Presidencia en caso de que fuera necesario: "es opositora e intrascendente al gobierno".
La interna oficialista sigue escalando
Las declaraciones de Quirno se producen en medio de una creciente tensión entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta. En los últimos días también se pronunciaron contra Villarruel la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes cuestionaron públicamente sus críticas hacia el mandatario.
La controversia se profundizó luego de que Villarruel manifestara en redes sociales su "profunda preocupación" por la salud mental del Presidente. Como respuesta, Javier Milei sostuvo que la vicepresidenta "es opositora e intrascendente dentro del gobierno" y afirmó que sus declaraciones "parecieran replicar los argumentos kirchneristas".