Pablo Quirno le pidió a Victoria Villarruel que dé un paso al costado: "Si no está de acuerdo, que se corra"

El canciller Pablo Quirno cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, le pidió que deje su cargo si no comparte el rumbo del Gobierno y la acusó de intentar desestabilizar al presidente Javier Milei.

El canciller Pablo Quirno se sumó este miércoles a las críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y sostuvo que, si no comparte el rumbo del Gobierno encabezado por Javier Milei, debería dejar su cargo. Además, afirmó que sus declaraciones públicas buscan debilitar a la administración nacional.

Durante una entrevista con América 24, el jefe de la diplomacia argentina aseguró que Villarruel integra la fórmula presidencial y que, por ese motivo, debe acompañar las decisiones del Poder Ejecutivo. "Ella integró una fórmula con el presidente y si no está de acuerdo se tiene que ir. Tiene que acompañar desde su lugar. Sus comentarios son pseudo golpistas", afirmó Quirno.

En la misma línea, agregó que, si mantiene sus diferencias con el Gobierno, "que se corra y dé un paso al costado". Al tiempo defendió el funcionamiento del gabinete nacional: "Somos un equipo de gobierno, unido, tratando de llevar adelante un proyecto para sacar adelante al país".

Quirno sostuvo también que la vicepresidenta mantiene una actitud contraria a la conducción presidencial y cuestionó sus intervenciones públicas. Según afirmó, "constantemente está a contramano de la autoridad presidencial", por lo que consideró que ese tipo de declaraciones no resultan apropiadas dentro del oficialismo.

El canciller también aseguró que Villarruel "siempre intentó desestabilizar" al Gobierno. Además recordó episodios en los que, según su versión, dialogaba con distintos actores políticos manifestando que estaba preparada para asumir la Presidencia en caso de que fuera necesario: "es opositora e intrascendente al gobierno".