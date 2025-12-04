Arquitectos alertan: este material que todavía usás en el living está haciendo ver tu casa vieja

Especialistas en decoración, arquitectura, interiorismo y hogar advierten sobre un elemento diario que envejece visualmente los espacios sin que lo notes.

En muchos hogares todavía aparece un material que la arquitectura considera totalmente desactualizado: las cortinas de tela pesada, especialmente las de blackout tradicional con caída gruesa. Aunque antes eran tendencia, hoy estos textiles envejecen el living: generan volumen excesivo, bloquean luz natural y quitan ligereza al ambiente.

El problema no es solo estético: estas telas gruesas alteran la percepción de profundidad y vuelven opaco un espacio que podría verse más actual, amplio y luminoso. En tiempos donde domina el diseño minimalista, los materiales pesados resultan un contraste visual que resta frescura y sofistica­ción.

image Las telas densas —sobre todo en tonos beige amarillento, crema antiguo o gris oscuro— generan sombras duras y una sensación de “living antiguo”. Además, cuando se combinan con paredes claras, resaltan de manera negativa y hacen que el ojo perciba el conjunto como anticuado. Muchos usuarios creen que las cortinas gruesas aportan elegancia, pero en arquitecturas actuales funcionan como un ruido visual que corta la continuidad del diseño.

Incluso en livings renovados, este material hace que muebles modernos, pisos de madera clara o lámparas contemporáneas pierdan protagonismo y se vean opacados por una pieza que ocupa demasiado espacio estético.

image Qué recomiendan los arquitectos para reemplazarlas Los especialistas sugieren apostar por telas livianas, como voile, lino suave o sistemas de screen, que permiten el ingreso de luz natural sin perder privacidad. Estos materiales logran que el living se vea más moderno, limpio y equilibrado. También recomiendan elegir colores neutros fríos, que acompañan mejor la estética actual.

Reemplazar este material no requiere reforma: basta con cambiar las cortinas por opciones más livianas para que el living recupere luminosidad, sensación de amplitud y un estilo realmente contemporáneo. Un ajuste mínimo que modifica completamente la percepción del hogar.