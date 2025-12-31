Los 10 SUV más vendidos en Argentina en 2025: ranking completo y modelos más elegidos

El mercado automotor argentino estuvo dominado por los SUV en 2025, con el Toyota Corolla Cross liderando el ranking

Los SUV son los vehículos más demandados del mercado

La preferencia por los utilitarios deportivos creció con fuerza este año en Argentina, consolidando a los SUV como los vehículos más demandados del mercado. El Toyota Corolla Cross encabezó el listado de los modelos más patentados, seguido de cerca por la Chevrolet Tracker y otros nombres centrales del segmento.

El Toyota Corolla Cross se convirtió en el SUV más vendido del año con 18.151 unidades registradas, posicionándose como el modelo más elegido entre los argentinos. Su versatilidad, variedad de versiones y fuerte presencia en el mercado le dieron el liderazgo del segmento SUV.

Toyota Corolla Cross, por segundo año consecutivo es el mejor SUV en ventas en Argentina Toyota Corolla Cross fue el más vendido en Argentina Gentileza En segundo lugar quedó la Chevrolet Tracker, con 17.647 patentamientos, consolidándose como uno de los modelos de producción nacional más populares. Muy cerca, el Volkswagen Taos totalizó 16.523 unidades, aunque en la segunda mitad del año la interrupción de su producción local impactó en sus cifras de ventas.

El Chevrolet Tracker es el mejor SUV argentino y estuvo muy cerca de quedar en el primer lugar absoluto El Chevrolet Tracker quedó en segundo lugar de ventas de SUV. Gentileza El Volkswagen Taos ya no se hace en Argentina. Desde noviembre empezó a llegar la nueva versión importada desde México El Volkswagen Taos quedó en tercer lugar. Gentileza

El Peugeot 2008 terminó en el cuarto lugar con 15.347 unidades, seguido por el Ford Territory que alcanzó 14.063 patentamientos. Estos modelos demostraron sostener una demanda constante durante 2025.