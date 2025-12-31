31 de diciembre de 2025 - 21:40

Los 10 SUV más vendidos en Argentina en 2025: ranking completo y modelos más elegidos

El mercado automotor argentino estuvo dominado por los SUV en 2025, con el Toyota Corolla Cross liderando el ranking

Los SUV son los vehículos más demandados del mercado&nbsp;

Los SUV son los vehículos más demandados del mercado 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Los patentamientos de autos 0km subieron 48% este año por el regreso de la financiación.

Los patentamientos de autos 0km crecieron casi 48% en 2025: "Un año de una gran intensidad"

Por Redacción Economía
Aunque a veces se ignora, este pequeño vidrio en los autos cumple un rol esencial en la experiencia de manejo.

El vidrio adicional en la puerta de los autos: cómo se llama y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

El Toyota Corolla Cross se convirtió en el SUV más vendido del año con 18.151 unidades registradas, posicionándose como el modelo más elegido entre los argentinos. Su versatilidad, variedad de versiones y fuerte presencia en el mercado le dieron el liderazgo del segmento SUV.

Toyota Corolla Cross, por segundo año consecutivo es el mejor SUV en ventas en Argentina
Toyota Corolla Cross fue el más vendido en Argentina

Toyota Corolla Cross fue el más vendido en Argentina

En segundo lugar quedó la Chevrolet Tracker, con 17.647 patentamientos, consolidándose como uno de los modelos de producción nacional más populares. Muy cerca, el Volkswagen Taos totalizó 16.523 unidades, aunque en la segunda mitad del año la interrupción de su producción local impactó en sus cifras de ventas.

El Chevrolet Tracker es el mejor SUV argentino y estuvo muy cerca de quedar en el primer lugar absoluto
El Chevrolet Tracker quedó en segundo lugar de ventas de SUV.

El Chevrolet Tracker quedó en segundo lugar de ventas de SUV.

El Volkswagen Taos ya no se hace en Argentina. Desde noviembre empezó a llegar la nueva versión importada desde México
El Volkswagen Taos quedó en tercer lugar.

El Volkswagen Taos quedó en tercer lugar.

El Peugeot 2008 terminó en el cuarto lugar con 15.347 unidades, seguido por el Ford Territory que alcanzó 14.063 patentamientos. Estos modelos demostraron sostener una demanda constante durante 2025.

El Peugeot 2008 se fabrica en Argentina y es el segundo SUV nacional entre los más vendidos
El Peugeot 2008 que se fabrica en Argentina quedó en el ranking de los más vendidos este año

El Peugeot 2008 que se fabrica en Argentina quedó en el ranking de los más vendidos este año

Otros SUV destacados del año

Dentro del top ten también se ubicaron otros SUV muy solicitados. El Renault Kardian alcanzó las 11.343 unidades vendidas, mientras que el Volkswagen Nivus sumó 10.850 patentamientos. El Jeep Compass, con 10.686 unidades, también se consolidó como un favorito entre los compradores.

Más atrás, pero igual de significativos, el Volkswagen T-Cross registró 9.832 ventas y el Jeep Renegade completó el ranking con 9.752 patentamientos.

¿Por qué dominan los SUV?

Los SUV se convirtieron en el segmento dominante del mercado automotor argentino en 2025, representando un porcentaje cada vez mayor de las ventas de 0 km. Su combinación de comodidad, diseño moderno, espacio interior amplio y adaptabilidad tanto para uso urbano como para viajes explican su creciente popularidad entre los consumidores.

La diversidad dentro de esta categoría permitió que modelos de distintos tamaños y precios se ubicaran dentro del top 10, tanto en versiones fabricadas localmente como en unidades importadas que completaron la oferta del mercado.

Este auge reafirma que los SUV siguen siendo una de las principales elecciones de los argentinos cuando deciden renovar o adquirir un vehículo 0 km, consolidando su rol como protagonistas dentro del sector automotor en 2025.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo sigue el juicio por YPF 

Juicio por YPF: Argentina rechaza acusaciones de desacato y denuncia "hostigamiento" de Burford Capital

Por Redacción Economía
Aumenta el precio de los biocombustibles

Enero arranca con aumento de combustibles: habrá precio diferencial para un departamento mendocino

Por Redacción Economía
China fijó cupos de exportación y un arancel a la carne argentina

China pone techo a la carne argentina: fijó cupos de exportación y un arancel del 55% para los excedentes

Por Redacción Economía
En qué activos resulta conveniente invertir en 2026

En qué activos conviene invertir en 2026 y el rol de la inteligencia artificial

Por Redacción Economía