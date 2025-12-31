Los 10 SUV más vendidos en Argentina en 2025: ranking completo y modelos más elegidos

El Toyota Corolla Cross se convirtió en el SUV más vendido del año con 18.151 unidades registradas, posicionándose como el modelo más elegido entre los argentinos. Su versatilidad, variedad de versiones y fuerte presencia en el mercado le dieron el liderazgo del segmento SUV.
En segundo lugar quedó la Chevrolet Tracker, con 17.647 patentamientos, consolidándose como uno de los modelos de producción nacional más populares. Muy cerca, el Volkswagen Taos totalizó 16.523 unidades, aunque en la segunda mitad del año la interrupción de su producción local impactó en sus cifras de ventas.
El Peugeot 2008 terminó en el cuarto lugar con 15.347 unidades, seguido por el Ford Territory que alcanzó 14.063 patentamientos. Estos modelos demostraron sostener una demanda constante durante 2025.
Otros SUV destacados del año
Dentro del top ten también se ubicaron otros SUV muy solicitados. El Renault Kardian alcanzó las 11.343 unidades vendidas, mientras que el Volkswagen Nivus sumó 10.850 patentamientos. El Jeep Compass, con 10.686 unidades, también se consolidó como un favorito entre los compradores.
Más atrás, pero igual de significativos, el Volkswagen T-Cross registró 9.832 ventas y el Jeep Renegade completó el ranking con 9.752 patentamientos.
¿Por qué dominan los SUV?
Los SUV se convirtieron en el segmento dominante del mercado automotor argentino en 2025, representando un porcentaje cada vez mayor de las ventas de 0 km. Su combinación de comodidad, diseño moderno, espacio interior amplio y adaptabilidad tanto para uso urbano como para viajes explican su creciente popularidad entre los consumidores.
La diversidad dentro de esta categoría permitió que modelos de distintos tamaños y precios se ubicaran dentro del top 10, tanto en versiones fabricadas localmente como en unidades importadas que completaron la oferta del mercado.
Este auge reafirma que los SUV siguen siendo una de las principales elecciones de los argentinos cuando deciden renovar o adquirir un vehículo 0 km, consolidando su rol como protagonistas dentro del sector automotor en 2025.