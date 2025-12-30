Los patentamientos de autos 0km crecieron casi 48% en 2025: "Un año de una gran intensidad"

Los patentamientos de autos 0km en Argentina crecieron un 47,8% en 2025 , marcando el mejor desempeño del mercado automotor en los últimos años. Así lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) , que destacó el impacto del regreso de la financiación, la mayor competencia entre marcas y una macroeconomía con señales de recuperación.

Sonríe la costa argentina: hasta 90% de ocupación y una ciudad es la nueva favorita de los jóvenes

Durante diciembre de 2025 , se registraron 23.997 vehículos patentados , lo que representó una suba interanual del 10,3% frente al mismo mes de 2024, cuando se habían contabilizado 21.761 unidades. No obstante, en la comparación mensual se observó una caída del 32,3% respecto de noviembre, que había cerrado con 35.424 operaciones.

Con estos números, el año concluyó con 612.178 autos patentados , muy por encima de las 414.211 unidades registradas en 2024 , consolidando una recuperación que no se veía desde 2018 , según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato , evaluó el desempeño del sector y afirmó: “Estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones” . En ese sentido, destacó que el primer semestre superó las expectativas iniciales: “Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar” .

Respecto de la segunda mitad del año, Beato señaló que estuvo atravesada por factores electorales, movimientos económicos y cambiarios , además de semanas de incertidumbre política , aunque aclaró que el sector logró sostener un ritmo de ventas positivo. “En el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018” , remarcó.

Uno de los elementos centrales para explicar el repunte fue el regreso del crédito. “La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales”, sostuvo Beato, quien también subrayó la ampliación de la oferta de modelos, la llegada de nuevas marcas y la competencia que derivó en descuentos y promociones significativas hacia el final del año.

De cara a 2026, el titular de ACARA consideró que el desafío será aprovechar la inercia positiva: “Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el Estado”, con el objetivo de potenciar un mercado que podría beneficiarse de una macroeconomía en recuperación.

En cuanto al ranking de ventas, Volkswagen, Toyota y Renault se ubicaron como las marcas más vendidas en el segmento de autos livianos, consolidando su liderazgo en un año clave para la reactivación del sector.