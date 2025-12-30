30 de diciembre de 2025 - 21:45

Derrumbe en los surtidores: la venta de combustibles cayó un 6,5% en noviembre

El consumo en estaciones de servicio reflejó un marcado enfriamiento debido a los incrementos de precios. El diésel utilizado por el transporte y el agro se desplomó más de un 18%.

La venta de combustibles en el país tuvo una caída interanual del 6,51%

La venta de combustibles en el país tuvo una caída interanual del 6,51%

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La comercialización de combustibles al público volvió a mostrar señales de debilidad durante noviembre de 2025 ante el incremento de precios, registrando una caída interanual del 6,51%.

Leé además

Los patentamientos de autos 0km subieron 48% este año por el regreso de la financiación.

Los patentamientos de autos 0km crecieron casi 48% en 2025: "Un año de una gran intensidad"

Por Redacción Economía
Buscan realizar una nueva medición de los gastos de los argentinos en el exterior.

El Banco Central cambió el método para medir los gastos en viajes al exterior por pedido de Scioli

Por Redacción Economía

En total, se vendieron 1.376.311 m³ en todo el país, una cifra sensiblemente menor a los 1.472.085,27 m³ despachados en el mismo mes del año anterior. Según datos de Surtidores.com, esta tendencia de enfriamiento también se percibió en la comparación mensual, con una baja del 1,67% respecto a octubre.

El sector productivo, el más afectado

El análisis por tipo de producto revela un dato crítico para la economía: el gasoil Grado 2, motor fundamental para camiones y maquinaria agrícola, fue el combustible que más sufrió el impacto.

Sus ventas se derrumbaron un 18,63% interanual, pasando de 419.816 m³ en 2024 a apenas 341.607 m³ en noviembre de este año. En contraste, el gasoil Grado 3 (Premium) logró mantenerse estable con una leve suba del 0,5%, lo que sugiere que los segmentos de mayor calidad resisten mejor la contracción del consumo.

Por la recesión, baja el consumo de nafta, gasoil y también el de luz
Por la recesión, baja el consumo de nafta, gasoil y también el de luz
Por la recesión, baja el consumo de nafta, gasoil y también el de luz

En el mercado de las naftas se observó un fenómeno similar. Mientras que la nafta súper retrocedió un 3,42%, la nafta premium registró un incremento del 1,08% en comparación con noviembre de 2024.

La crisis de consumo se extendió por casi todo el territorio nacional. De las 24 jurisdicciones relevadas, únicamente Formosa mostró signo positivo con un crecimiento del 1,1%.

En el extremo opuesto, las provincias con mayor perfil productivo e industrial sufrieron los mayores retrocesos: Córdoba lideró las caídas con un -13,72%, seguida por Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%).

Pese a este contexto de retracción, la provincia de Buenos Aires se mantuvo como la zona de mayor volumen de ventas con 492.593 m³.

Desempeño por empresas

En cuanto a las petroleras, el panorama fue mayoritariamente negativo. YPF lideró el mercado con más de la mitad de las ventas totales (766.294 m³), aunque sufrió un descenso moderado del 2,13% interanual. Otras grandes operadoras enfrentaron caídas mucho más agudas, como Refinor (-21,21%) y Shell (-17,71%).

La gran excepción del mes fue la compañía Gulf, que logró un notable crecimiento interanual del 14,61%, destacándose como la única empresa del sector que logró expandir sus ventas respecto a noviembre de 2024.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo. 

Pese al reclamo de Caputo, los bancos no aceptan los "dólares del colchón" por falta de reglamentación

Por Redacción Economía
Durazno para industria: arranca una nueva cosecha y los productores esperan un repunte de precios y recuperar mercados

Durazno: arranca una nueva cosecha con expectativas de mejora en los precios y recuperar mercados

Por Sandra Conte
esta confirmado el precio que tendra el dolar para este miercoles 31 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 31 de diciembre

Por Redacción Economía
Dólar cara chica

Qué pasará con los dólares "cara chica" tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal

Por Redacción Economía