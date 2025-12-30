Derrumbe en los surtidores: la venta de combustibles cayó un 6,5% en noviembre

El consumo en estaciones de servicio reflejó un marcado enfriamiento debido a los incrementos de precios. El diésel utilizado por el transporte y el agro se desplomó más de un 18%.

La venta de combustibles en el país tuvo una caída interanual del 6,51%

La comercialización de combustibles al público volvió a mostrar señales de debilidad durante noviembre de 2025 ante el incremento de precios, registrando una caída interanual del 6,51%.

En total, se vendieron 1.376.311 m³ en todo el país, una cifra sensiblemente menor a los 1.472.085,27 m³ despachados en el mismo mes del año anterior. Según datos de Surtidores.com, esta tendencia de enfriamiento también se percibió en la comparación mensual, con una baja del 1,67% respecto a octubre.

El sector productivo, el más afectado El análisis por tipo de producto revela un dato crítico para la economía: el gasoil Grado 2, motor fundamental para camiones y maquinaria agrícola, fue el combustible que más sufrió el impacto.

Sus ventas se derrumbaron un 18,63% interanual, pasando de 419.816 m³ en 2024 a apenas 341.607 m³ en noviembre de este año. En contraste, el gasoil Grado 3 (Premium) logró mantenerse estable con una leve suba del 0,5%, lo que sugiere que los segmentos de mayor calidad resisten mejor la contracción del consumo.

En el mercado de las naftas se observó un fenómeno similar. Mientras que la nafta súper retrocedió un 3,42%, la nafta premium registró un incremento del 1,08% en comparación con noviembre de 2024.

La crisis de consumo se extendió por casi todo el territorio nacional. De las 24 jurisdicciones relevadas, únicamente Formosa mostró signo positivo con un crecimiento del 1,1%. En el extremo opuesto, las provincias con mayor perfil productivo e industrial sufrieron los mayores retrocesos: Córdoba lideró las caídas con un -13,72%, seguida por Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%). Pese a este contexto de retracción, la provincia de Buenos Aires se mantuvo como la zona de mayor volumen de ventas con 492.593 m³. Desempeño por empresas En cuanto a las petroleras, el panorama fue mayoritariamente negativo. YPF lideró el mercado con más de la mitad de las ventas totales (766.294 m³), aunque sufrió un descenso moderado del 2,13% interanual. Otras grandes operadoras enfrentaron caídas mucho más agudas, como Refinor (-21,21%) y Shell (-17,71%). La gran excepción del mes fue la compañía Gulf, que logró un notable crecimiento interanual del 14,61%, destacándose como la única empresa del sector que logró expandir sus ventas respecto a noviembre de 2024.