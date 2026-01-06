6 de enero de 2026 - 10:27

Confirmado: nuevo precio para el Volkswagen Polo en enero 2026

El Volkswagen Polo inicia enero 2026 con valores vigentes y una gama que va del Track MSI al Highline turbo.

Por Andrés Aguilera

Cómo le fue al Volkswagen Polo en ventas

Según datos de ACARA, en noviembre de 2025 el Polo patentó 977 unidades, ubicándose dentro del Top 10 mensual. En el acumulado enero–noviembre, alcanzó 20.506 unidades, consolidándose como uno de los hatchbacks más vendidos de 2025 en un mercado cada vez más competitivo.

Precio del Volkswagen Polo en enero 2026

Tras el ajuste del 3,5% aplicado en diciembre, estos son los precios de referencia del Volkswagen Polo vigentes en enero de 2026:

  • Volkswagen Polo Track MSI: $36.466.300

  • Volkswagen Polo Comfortline 170 TSI AT: $42.485.200

  • Volkswagen Polo Highline 170 TSI AT: $45.953.800

Los valores pueden variar según provincia, flete y gastos administrativos del concesionario.

Versiones y mecánicas disponibles

La gama del Polo en Argentina está compuesta por tres versiones, pensadas para distintos perfiles de usuario:

Polo Track MSI

  • Motor 1.6 naftero aspirado

  • 110 CV y 155 Nm

  • Caja manual de 5 marchas

  • Enfoque urbano, mecánica probada y costos contenidos

Polo Comfortline 170 TSI

  • Motor 1.0 turbo

  • 170 Nm de torque

  • Caja automática Tiptronic de 6

  • Mejor respuesta, eficiencia y mayor equipamiento

Polo Highline 170 TSI

  • Misma mecánica turbo

  • Suma mejor nivel de terminaciones, estética y confort

  • Es el tope de gama actual

La variante Polo GTS (1.4 turbo) dejó de ofrecerse tras agotarse el remanente de unidades producidas en Brasil.

Equipamiento y tecnología

Toda la gama Polo incorpora:

  • Pantalla multimedia de 10 pulgadas

  • Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

  • Buen paquete de seguridad de serie

  • Calidad de armado y terminaciones superiores al promedio del segmento

