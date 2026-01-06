Confirmado: nuevo precio para el Volkswagen Polo en enero 2026

Según datos de ACARA, en noviembre de 2025 el Polo patentó 977 unidades, ubicándose dentro del Top 10 mensual. En el acumulado enero–noviembre, alcanzó 20.506 unidades, consolidándose como uno de los hatchbacks más vendidos de 2025 en un mercado cada vez más competitivo.
Precio del Volkswagen Polo en enero 2026
Tras el ajuste del 3,5% aplicado en diciembre, estos son los precios de referencia del Volkswagen Polo vigentes en enero de 2026:
Volkswagen Polo Track MSI: $36.466.300
Volkswagen Polo Comfortline 170 TSI AT: $42.485.200
Volkswagen Polo Highline 170 TSI AT: $45.953.800
Los valores pueden variar según provincia, flete y gastos administrativos del concesionario.
Versiones y mecánicas disponibles
La gama del Polo en Argentina está compuesta por tres versiones, pensadas para distintos perfiles de usuario:
Polo Track MSI
Motor 1.6 naftero aspirado
110 CV y 155 Nm
Caja manual de 5 marchas
Enfoque urbano, mecánica probada y costos contenidos
Polo Comfortline 170 TSI
Motor 1.0 turbo
170 Nm de torque
Caja automática Tiptronic de 6
Mejor respuesta, eficiencia y mayor equipamiento
Polo Highline 170 TSI
Misma mecánica turbo
Suma mejor nivel de terminaciones, estética y confort
Es el tope de gama actual
La variante Polo GTS (1.4 turbo) dejó de ofrecerse tras agotarse el remanente de unidades producidas en Brasil.
Equipamiento y tecnología
Toda la gama Polo incorpora:
Pantalla multimedia de 10 pulgadas
Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos
Buen paquete de seguridad de serie
Calidad de armado y terminaciones superiores al promedio del segmento