Confirmado: nuevo precio para el Volkswagen Polo en enero 2026

El Volkswagen Polo inicia enero 2026 con valores vigentes y una gama que va del Track MSI al Highline turbo.

Con la salida definitiva del Gol, el Volkswagen Polo quedó consolidado como el auto de entrada de la marca en Argentina. Importado desde Brasil, mantiene una presencia constante en los rankings de patentamientos y arranca enero de 2026 con precios actualizados, tras el ajuste aplicado a fines de 2025.

Cómo le fue al Volkswagen Polo en ventas Según datos de ACARA, en noviembre de 2025 el Polo patentó 977 unidades, ubicándose dentro del Top 10 mensual. En el acumulado enero–noviembre, alcanzó 20.506 unidades, consolidándose como uno de los hatchbacks más vendidos de 2025 en un mercado cada vez más competitivo.

Precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025 (2) Precio del Volkswagen Polo en enero 2026 Tras el ajuste del 3,5% aplicado en diciembre, estos son los precios de referencia del Volkswagen Polo vigentes en enero de 2026:

Volkswagen Polo Track MSI : $36.466.300

Volkswagen Polo Comfortline 170 TSI AT : $42.485.200

Volkswagen Polo Highline 170 TSI AT: $45.953.800 Los valores pueden variar según provincia, flete y gastos administrativos del concesionario.

Versiones y mecánicas disponibles La gama del Polo en Argentina está compuesta por tres versiones, pensadas para distintos perfiles de usuario:

Polo Track MSI Motor 1.6 naftero aspirado

110 CV y 155 Nm

Caja manual de 5 marchas

Enfoque urbano, mecánica probada y costos contenidos Polo Comfortline 170 TSI Motor 1.0 turbo

170 Nm de torque

Caja automática Tiptronic de 6

Mejor respuesta, eficiencia y mayor equipamiento Polo Highline 170 TSI Misma mecánica turbo

Suma mejor nivel de terminaciones , estética y confort

Es el tope de gama actual La variante Polo GTS (1.4 turbo) dejó de ofrecerse tras agotarse el remanente de unidades producidas en Brasil. Precio del Volkswagen Polo en diciembre 2025 (1) Equipamiento y tecnología Toda la gama Polo incorpora: Pantalla multimedia de 10 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Buen paquete de seguridad de serie

Calidad de armado y terminaciones superiores al promedio del segmento