Confirmado: nuevo precio para la Gilera Smash en 2026

La Gilera Smash cerró 2025 como la moto más vendida de la Argentina , liderando el segmento Cub y superando a rivales históricos como la Honda Wave. Fabricada en Carlos Spegazzini , este modelo arranca enero de 2026 consolidado como una de las opciones más elegidas de motos por su precio accesible , bajo consumo y mantenimiento económico.

Según los datos de ACARA , la Gilera Smash acumuló más de 53.000 unidades patentadas en 2025 , posicionándose como la moto número uno del año en el país.

Su éxito se explica por una fórmula simple y efectiva: mecánica probada, repuestos accesibles y una amplia red de concesionarios.

En noviembre, fue también la moto más patentada del mes , reforzando su liderazgo frente a modelos como la Honda Wave, Motomel Blitz y Keller KN110.

En enero de 2026 , la Gilera Smash se comercializa en Argentina con los siguientes precios de referencia :

Gilera Smash VS / Base : $1.498.000

Gilera Smash AT (Automática) : $1.648.000

Gilera Smash Full 110 : $1.798.000

Gilera Smash R Full : $1.798.000

Gilera Smash R Tuning : $2.048.000

Gilera Smash X 125: $2.298.000

Los valores pueden variar según la provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos del concesionario.

Por qué la Gilera Smash es la moto más elegida

La Smash pertenece al segmento Cub, ideal para el uso urbano diario y el trabajo. Su planteo prioriza simplicidad, economía y facilidad de manejo, tres claves de su éxito.

Principales características:

Motor monocilíndrico 4 tiempos de 110 cc

Potencia entre 7 y 7,5 CV

Caja semiautomática de 4 marchas

Arranque eléctrico y a pedal (según versión)

Velocidad máxima cercana a 80–90 km/h

Consumo muy reducido

Toda la gama incorpora frenos combinados CBS, que mejoran la estabilidad en frenadas, un punto clave para el uso urbano intensivo.

Versiones y equipamiento

Según la versión, la Gilera Smash puede sumar:

Freno a disco delantero

Iluminación full LED

Tablero analógico-digital

Puerto USB

Estética deportiva en las variantes R

La Smash X 125, por su parte, ofrece un motor de mayor cilindrada para quienes buscan un plus de potencia sin salir del concepto Cub.

Ranking de motos más vendidas en 2025

