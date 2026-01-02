2 de enero de 2026 - 13:45

Confirmado: nuevo precio para la Gilera Smash en 2026

La Gilera Smash, la moto más vendida de 2025, inicia enero 2026 con precios actualizados y sigue liderando el segmento Cub en Argentina.

Por Andrés Aguilera

La Gilera Smash cerró 2025 como la moto más vendida de la Argentina, liderando el segmento Cub y superando a rivales históricos como la Honda Wave. Fabricada en Carlos Spegazzini, este modelo arranca enero de 2026 consolidado como una de las opciones más elegidas de motos por su precio accesible, bajo consumo y mantenimiento económico.

La Gilera Smash, líder del mercado en 2025

Según los datos de ACARA, la Gilera Smash acumuló más de 53.000 unidades patentadas en 2025, posicionándose como la moto número uno del año en el país.

Su éxito se explica por una fórmula simple y efectiva: mecánica probada, repuestos accesibles y una amplia red de concesionarios.

En noviembre, fue también la moto más patentada del mes, reforzando su liderazgo frente a modelos como la Honda Wave, Motomel Blitz y Keller KN110.

Precio de la Gilera Smash en enero 2026

En enero de 2026, la Gilera Smash se comercializa en Argentina con los siguientes precios de referencia:

  • Gilera Smash VS / Base: $1.498.000

  • Gilera Smash AT (Automática): $1.648.000

  • Gilera Smash Full 110: $1.798.000

  • Gilera Smash R Full: $1.798.000

  • Gilera Smash R Tuning: $2.048.000

  • Gilera Smash X 125: $2.298.000

Los valores pueden variar según la provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos del concesionario.

Por qué la Gilera Smash es la moto más elegida

La Smash pertenece al segmento Cub, ideal para el uso urbano diario y el trabajo. Su planteo prioriza simplicidad, economía y facilidad de manejo, tres claves de su éxito.

Principales características:

  • Motor monocilíndrico 4 tiempos de 110 cc

  • Potencia entre 7 y 7,5 CV

  • Caja semiautomática de 4 marchas

  • Arranque eléctrico y a pedal (según versión)

  • Velocidad máxima cercana a 80–90 km/h

  • Consumo muy reducido

Toda la gama incorpora frenos combinados CBS, que mejoran la estabilidad en frenadas, un punto clave para el uso urbano intensivo.

Versiones y equipamiento

Según la versión, la Gilera Smash puede sumar:

  • Freno a disco delantero

  • Iluminación full LED

  • Tablero analógico-digital

  • Puerto USB

  • Estética deportiva en las variantes R

La Smash X 125, por su parte, ofrece un motor de mayor cilindrada para quienes buscan un plus de potencia sin salir del concepto Cub.

Ranking de motos más vendidas en 2025

El liderazgo de la Smash se refleja en el ranking anual:

  • Gilera Smash – 53.152 unidades

  • Honda Wave 110S – 50.479

  • Keller KN110-8 – 43.519

  • Motomel B110 – 42.951

  • Corven Energy 110 – 33.249

