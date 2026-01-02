Confirmado: nuevo precio para la Gilera Smash en 2026

La
Gilera Smash cerró 2025 como la moto más vendida de la Argentina, liderando el segmento Cub y superando a rivales históricos como la Honda Wave. Fabricada en Carlos Spegazzini, este modelo arranca enero de 2026 consolidado como una de las opciones más elegidas de motos por su precio accesible, bajo consumo y mantenimiento económico.
La Gilera Smash, líder del mercado en 2025
Según los datos de
ACARA, la Gilera Smash acumuló más de 53.000 unidades patentadas en 2025, posicionándose como la moto número uno del año en el país.
Su éxito se explica por una fórmula simple y efectiva: mecánica probada, repuestos accesibles y una amplia red de concesionarios.
En noviembre, fue también la
moto más patentada del mes, reforzando su liderazgo frente a modelos como la Honda Wave, Motomel Blitz y Keller KN110.
Precio de la Gilera Smash en enero 2026
En
enero de 2026, la Gilera Smash se comercializa en Argentina con los siguientes precios de referencia:
Gilera Smash VS / Base: $1.498.000
Gilera Smash AT (Automática): $1.648.000
Gilera Smash Full 110: $1.798.000
Gilera Smash R Full: $1.798.000
Gilera Smash R Tuning: $2.048.000
Gilera Smash X 125: $2.298.000
Los valores pueden variar según la provincia, costos de flete, patentamiento y gastos administrativos del concesionario.
Por qué la Gilera Smash es la moto más elegida
La Smash pertenece al
segmento Cub, ideal para el uso urbano diario y el trabajo. Su planteo prioriza simplicidad, economía y facilidad de manejo, tres claves de su éxito.
Principales características:
Motor
monocilíndrico 4 tiempos de 110 cc
Potencia entre
7 y 7,5 CV
Caja semiautomática de 4 marchas
Arranque
eléctrico y a pedal (según versión)
Velocidad máxima cercana a
80–90 km/h
Consumo muy reducido
Toda la gama incorpora
frenos combinados CBS, que mejoran la estabilidad en frenadas, un punto clave para el uso urbano intensivo.
Versiones y equipamiento
Según la versión, la Gilera Smash puede sumar:
La
Smash X 125, por su parte, ofrece un motor de mayor cilindrada para quienes buscan un plus de potencia sin salir del concepto Cub. Ranking de motos más vendidas en 2025
